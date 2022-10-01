Мобілізація в Україні триває: юрист пояснив, у яких випадках можна відмовитися від повістки

Є деякі повістки, які, згідно з нормами чинного законодавства, можна вважати недійсними

В Україні уряд ухвалив рішення щодо продовження термінів дії загальної мобілізації та воєнного стану включно до 21 листопада, тому до лав Збройних сил, а також інших військових формувань країни продовжують набирати військовозобов'язаних українців. Відповідно до чинного законодавства громадянам віком від 18 до 60 років вручають повістки із закликом на службу, проте існують випадки, коли від документа із закликом на службу все ж можна відмовитися, пише видання "24 канал"

Коли і як можна відмовитися від повістки

У повістці ПІБ людини вказані неправильно (підстава для припущення, що цей документ може бути адресований іншій людині);

Повістку вручає особа, яка не уповноважена здійснювати такі дії;

При умові, що на повістці немає печатки військкомату або підпису військового комісара.

Як пояснив адвокат Андрій Новак, для того, аби відмовитися від повістки із закликом на службу, першочергово потрібно озвучити представнику військкомату або іншого уповноваженого органу про своє бажання та відмовитися від підпису цього документа.

"Уповноважені особи мають скласти акт про відмову. Ви маєте зазначити причину відмови від повістки, наприклад, порушено порядок вручення або заповнювали неуповноважені особи. Бажано додатково зняти на камеру цей процес, а також сфотографувати акт", – розповів адвокат Андрій Новак.

Також експерт наголосив, що вкрай важливим є те, щоб акт щодо відмови складався у присутності не менше, аніж двох свідків, які могли б підтвердити наявність вагової причини відповідного рішення.

"Телеграф" також повідомляв, що відмовитися від повістки українці мають право, якщо вона була видана в іншій області, адже у такому випадку, документ можна вважати недійсним.