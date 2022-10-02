Некоторых работников можно забронировать онлайн во время мобилизации: о ком речь и как это сделать
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В настоящее время онлайн-бронирование доступно только для одной категории работников
В Украине на фоне военного положения продолжается всеобщая мобилизация, а это значит, что повестку могут получить мужчины от 18 до 60 лет. Исключение сделали для определенных категорий, имеющих проблемы со здоровьем, а также для забронированных работодателями работников.
Как говорится на сайте Минагрополитики, некоторых работников можно бронировать онлайн — речь о лицах, являющихся сотрудниками агропромышленного комплекса. Это стало возможным после того, как профильное министерство запустило специальный электронный сервис под названием "Кабинет запросов на бронирование военнообязанных".
Как забронировать работника онлайн во время мобилизации
- Зайти в Кабинет запросов на бронирование на сайте Минагрополитики.
- Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи, которая позволит войти в личный кабинет и получить пошаговую инструкцию.
- В личном кабинете перейти в раздел "Профиль организации", где нужно заполнить и сохранить регистрационные данные.
- После внесения необходимой информации необходимо сформировать запрос на бронирование или разбронирование работника. При этом система не пропускает до бронирования военно-учетные специальности, которые невозможно забронировать.
- Сформированный запрос следует подписать с помощью квалифицированной электронной подписи, после чего он автоматически будет направлен на рассмотрение Минагрополитики.
- Результаты рассмотрения заявки появятся в личном кабинете спустя некоторое время. В случае успешного бронирования заявка получит устав — "Рассмотрено".
Ранее "Телеграф" сообщал, каким образом можно оформить бронирование работников других отраслей, какие категории не подлежат бронированию во время военного положения, а также в каких случаях бронь может быть аннулирована.