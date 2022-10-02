Некоторых работников можно забронировать онлайн во время мобилизации: о ком речь и как это сделать

В настоящее время онлайн-бронирование доступно только для одной категории работников

В Украине на фоне военного положения продолжается всеобщая мобилизация, а это значит, что повестку могут получить мужчины от 18 до 60 лет. Исключение сделали для определенных категорий, имеющих проблемы со здоровьем, а также для забронированных работодателями работников.

Как говорится на сайте Минагрополитики, некоторых работников можно бронировать онлайн — речь о лицах, являющихся сотрудниками агропромышленного комплекса. Это стало возможным после того, как профильное министерство запустило специальный электронный сервис под названием "Кабинет запросов на бронирование военнообязанных".

Как забронировать работника онлайн во время мобилизации

Зайти в Кабинет запросов на бронирование на сайте Минагрополитики.

Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи, которая позволит войти в личный кабинет и получить пошаговую инструкцию.

В личном кабинете перейти в раздел "Профиль организации", где нужно заполнить и сохранить регистрационные данные.

После внесения необходимой информации необходимо сформировать запрос на бронирование или разбронирование работника. При этом система не пропускает до бронирования военно-учетные специальности, которые невозможно забронировать.

Сформированный запрос следует подписать с помощью квалифицированной электронной подписи, после чего он автоматически будет направлен на рассмотрение Минагрополитики.

Результаты рассмотрения заявки появятся в личном кабинете спустя некоторое время. В случае успешного бронирования заявка получит устав — "Рассмотрено".

Ранее "Телеграф" сообщал, каким образом можно оформить бронирование работников других отраслей, какие категории не подлежат бронированию во время военного положения, а также в каких случаях бронь может быть аннулирована.