Деяких працівників можна забронювати онлайн під час мобілізації: про кого мова та як це зробити

Наразі онлайн-бронювання доступне лише для однієї категорії працівників

В Україні на тлі воєнного стану триває загальна мобілізація, а це означає, що повістку можуть отримати чоловіки від 18 до 60 років. Виключення зробили для певних категорій, які мають проблеми зі здоров'ям, а також для заброньованих роботодавцями працівників.

Як йдеться на сайті Мінагрополітики, деяких працівників можна бронювати онлайн — мова про осіб, які є співробітниками агропромислового комплексу. Це стало можливим після того, як профільне міністерство запустило спеціальний електронний сервіс під назвою "Кабінет запитів на бронювання військовозобов'язаних".

Як забронювати працівника онлайн під час мобілізації

Зайти у Кабінет запитів на бронювання на сайті Мінагрополітики.

Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису, який дасть можливість увійти в особистий кабінет й отримати покрокову інструкцію.

В особистому кабінеті перейти у розділ "Профіль організації", де слід заповнити та зберегти реєстраційні дані.

Після внесення необхідної інформації слід сформувати запит на бронювання чи розбронювання працівника. При цьому система не пропускає до бронювання військово-облікові спеціальності, які забронювати неможливо.

Сформований запит треба підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису, після чого він автоматично буде надісланий на розгляд Мінагрополітики.

Результати розгляду заявки з'являться в особистому кабінеті через деякий час. У випадку успішного бронювання заявка отримає статут — "Розглянуто".

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином можна оформити бронювання працівників інших галузей, які категорії не підлягають бронюванню під час воєнного стану, а також у яких випадках бронь може бути анульовано.