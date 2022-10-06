Демобілізація в Україні: що це таке та коли її чекати

Осіннього призова цьогоріч не буде

В Україні уряд подовжив дію воєнного стану, а з ним і загальної мобілізації до 21 листопада. Водночас за змінами, які були внесені президентом Володимиром Зеленським осінній призов в країні було скасовано. Крім того, демобілізація, котра мала проводитися у жовтні-грудні 2022 року, була відтермінована.

Як пише видання zn.ua, поняття демобілізації означає переведення Збройних українських сил, а також народного господарства держави з воєнного стану на мирний після того, як війна в країні буде завершена шляхом мирного розв’язання військового конфлікту, що потягнув за собою потребу в оголошенні загальної мобілізації. Демобілізацію проводять шляхом розформування військових частин, з'єднань і об'єднань, штабів, установ, допоміжних підрозділів, а також звільнення у запас надлишку в особовому складі.

Коли чекати

Згідно з указом Зеленського "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році", демобілізацію в країні відклали на невизначений термін. Якщо пояснювати більш точно, то демобілізація в Україні відбудеться виключно по завершенню війни з росією та скасуванню воєнного стану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких випадках українцям можуть повторно вручити повістку із закликом на службу.

Також нагадаємо, що під час воєнного стану в країні деяких працівників можна буде забронювати в онлайн-режимі — кого це стосується.