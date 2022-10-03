Повторне вручення повістки: у яких випадках таке може трапитися

Це можна пояснити вагомою прогалиною в реєстрі

В Україні немає єдиного реєстру з інформацією про військовий облік, тож цілком можливо, що одна людина може декілька разів отримати повістку одного й того самого типу. Однак, є й інші випадки, які передбачають повторне вручення повістки.

Слід нагадати, що всього існує чотири види повісток:

для уточнення облікових даних;

для проходження військової лікарської комісії;

повістка на строкову військову службу;

мобілізаційне розпорядження.

Повістка для уточнення облікових даних означає, що слід звернутися до територіального центру комплектування та надати відомості про свій стан здоров'я, сімейний стан, наявність чи відстуність права на відстрочку. Потім такий громадянин може отримати повістку мобілізаційного розпорядження з вказаною датою і місцем, куди військовозобов'язаний повинен звернутися для відправки на службу.

Відстрочку на шість місяців можуть отримати громадяни, які визнані комісією тимчасово непридатними для служби або мають підтвердження про потребу в лікуванні. Після цього потрібно буде повторно пройти військово-лікарську експертизу. Так само це працює для заброньованих працівників — коли сплине півроку, особа може отримати повістку.

Можуть траплятися випадки, коли повістки на вулицях, блокпостах, громадських місцях вручають особам, що мають право на відстрочку або які вже встановлені на військовий облік в іншому районі чи області. Це стається тому, що територіальні центри комплектування не обмінюються інформацією між собою. Тож така практика є доволі нормальною.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, хто має право вручати повістки, а хто таких повноважень не має.