В Украине сократили список уважительных причин для неявки в военкомат: что оставили

Эти причины подтверждаются исключительно справками и официальными документам

В Украине правительство приняло решение о существенном сокращении ряда веских причин, согласно которым военнообязанные граждане могут не явиться к военкоматам во время мобилизационных мероприятий в стране.

Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте правительственного портала. Так, согласно решению Кабмина, уважительными причинами опоздание или неявки лица призывного возраста или резервиста на сборы в пункт в установленный срок являются следующие:

болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другими близкими родственниками;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным его прибытие.

Следует отметить, что вышеуказанные причины следует подтверждать официальными документами или справками.

Также отметим, что ранее в перечень уважительных причин входили влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на собрание и помешала своевременному прибытию, сдаче государственных экзаменов в высших учебных заведениях или другое веское обстоятельство, которое не позволило призывнику вовремя прибыть в ТЦК.

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