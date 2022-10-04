Мобилизация в Украине: какие повестки могут получить украинцы и чем каждая из них особенная

В общей сложности существует четыре вида повесток

В Украине решением правительства было продлено военное положение и всеобщую мобилизацию, которые были внедрены из-за полномасштабного нападения россии. Включительно по 21 ноября военнообязанные украинцы, в возрасте от 18 до 60 лет, могут получить повестку с призывом стать на оборону Родины от российских захватчиков.

"Телеграф" решил разобраться, какие виды этих документов существуют и что вообще подпадает под общее понятие повестка. Заведующая сектором Великописаревского бюро правовой помощи Людмила Мусиенко дала объяснение на эту тему, добавив, что в Украине существует четыре вида повесток.

Повестка для уточнения учетных данных

Соответствующий вид повестки может быть вручен военнообязанному, чтобы в дальнейшем внести его личные сведения в базу. Речь идет о семейном состоянии призывника, сведения о его трудоустройстве, наличии детей.

Повестка на прохождение ВЛК

Этот вид документа обязывает лицо призывного возраста пройти медицинское обследование. Как правило в этом случае к повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного, где указан годный от службы в армии или нет.

Повестка-призыв на срочную военную службу

Такая повестка должна включать в себя сроки, когда военнообязанный гражданин должен лично обратиться в призывной участок. Кроме того, в таком документе указывается перечень того, что лицо должно иметь при себе: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), а также учетно-послужную карточку и мобилизационное распоряжение, при условии, что таковая есть в наличии.

Мобилизационное распоряжение

Такой вид повестки вручается военнообязанным лицам, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к несению военной службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В мобилизационном распоряжении указывается на обязанность явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как проверить законность изданной повестки с призывом на службу.

Также напомним, есть ли возможность повторного вручения повестки украинцам.