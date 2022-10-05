В Україні скоротили список поважних причин для неявки до військкомату: що залишили

Підтверджуються ці причини виключно довідками та офіційними документами

В Україні уряд прийняв рішення щодо суттєвого скорочення низки вагомих причин, згідно з якими військовозобов'язані громадяни можуть не з'явитися до військкоматів під час мобілізаційних заходів в країні.

Відповідна інформація була оприлюднена на офіційному сайті Урядового порталу. Так, згідно з рішенням Кабміну, поважними причинами запізнення або нез'явлення особи призовного віка або резервіста на збори до пункту у встановлений термін є такі:

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншими близькими родичами;

здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття.

Варто наголосити, що вищевказані причини потрібно підтверджувати офіційними документами або довідками.

Також відзначимо, що раніше до переліку поважних причин входили вплив надзвичайної ситуації, що виникла під час призову на збори та завадила своєчасному прибуттю, складання державних іспитів у вищих навчальних закладах або інша вагома обставина, яка не дозволила призовникові вчасно прибути до ТЦК.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які повістки можуть отримати Українці під час дії воєнного стану в країні та які кожна з них має особливості.

Також нагадаємо, чи буде зберігатися робоче місце та зарплата за призовником.