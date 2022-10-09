Часть украинцев может уволиться с военной службы во время войны: какие документы для этого нужны

Речь о многодетных мужчинах, которых уже призвали на службу

В Украине с 1 октября вступили в силу поправки к закону о воинской обязанности и военной службе, согласно которым многодетные мужчины получили отсрочку от службы в армии и возможность освободиться от нее, если имеют такое желание.

Как говорится в статье 26 Закона, основанием для увольнения является содержание военнослужащим трех и более детей несовершеннолетнего возраста.

Какие документы нужны военному для увольнения со службы

Как пояснил адвокат Роман Лихачев, многодетным военнослужащим нужно предоставить доказательства содержания трех детей, ведь определяющим фактором является не отцовство, а именно содержание трех и более детей. К списку таких документов относятся:

Свидетельства о рождении троих и более детей;

Решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом;

Решение суда о расторжении брака и решении органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом;

Удостоверение отца многодетной семьи.

Если многодетный отец не проживает с детьми, но содержит их, то доказательства этого также понадобятся. Это может быть решение суда о назначении алиментов на содержание детей и справка из исполнительной службы, что у мужчины нет задолженности по уплате алиментов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что народные депутаты Украины заговорили о расширении списка призывников. В него хотят включить лиц, обладающих легкой инвалидностью.