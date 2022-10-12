Мобилизация продолжается: что ждет граждан, которые не имеют военного опыта

Перед отправкой на фронт мужчина должен пройти специальную подготовку

В Украине, согласно решению правительства, продлен срок действия военного положения и общей мобилизации в рамках которой службе и защите Родины подлежат граждане в возрасте до 60 лет. Те военнообязанные, которые имеют опыт в службе, обычно отправляются в более горячие точки ведения боевых действий, а вот что касается граждан, у которых соответствующего опыта за плечами нет, то они в первую очередь будут направлены на предварительную подготовку. "Телеграф" решил разобраться, могут ли быть мобилизованы добровольцы без опыта службы и куда будут отправлять таких украинцев.

Как пишет издание "РБК-Украина", военнообязанные украинцы, не имеющие опыта прохождения военной службы или соответствующей подготовки на учебном собрании, в первую очередь будут отправлены на курсы предварительной подготовки. Там будут их обучать на территории специализированных центров (полигонов), на курсах переподготовки и повышения квалификации при вузах.

Как рассказала адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy Виолетта Монастырская, в Украине подлежат мобилизации военнообязанные без соответствующего опыта, это не противоречит законодательству.

"Никого нельзя отправлять в зону боевых действий без подготовки в соответствии со ст. 29 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а именно военнообязанные и резервисты должны пройти учебные, проверочные и специальные собрания", — пояснила эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нужно делать украинцам, которые ожидали повестки с призывом на службу, однако так ее и не получили.

Также напомним, что в Украине еще одну категорию мужчин могут освободить от военной службы.