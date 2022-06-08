Мобилизация продолжается: что делать украинцам, которые ожидали повестку, но не получили ее

В Украине продолжается общая мобилизация, ведь военная агрессия рф не прекращается

С первого дня полномасштабного вторжения россии на защиту государства уже встали более 450 тысяч украинцев. Несмотря на это сроки общей мобилизации и военного положения в Украине решили продлить до 23 августа, так что пополнение рядов Вооруженных сил, а также других военных формирований в стране продолжается. "Телеграф" решил разобрать один из самых популярных вопросов, возникающий у граждан призывного возраста — что делать, если душа тянет на фронт, чтобы защищать государство от врага, а повестку не дают?

Как мобилизуют добровольцев с военным опытом?

Украинцы, уже имеющие военный опыт и желающие принять участие в обороне родной земли, однако на протяжении более трех месяцев войны так и не получили повестку, нужно обратиться в районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки или в воинскую часть. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил, — пишет "РБК-Украина".

Военнообязанные, имеющие опыт военной службы или привлекаемые на учебное собрание раньше, могут быть направлены сразу в воинские части.

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Могут ли быть мобилизованные добровольцы без опыта службы?

Военнообязанные украинцы, не имеющие опыта прохождения военной службы или соответствующей подготовки на учебном собрании, будут отправлены на предварительную подготовку. Они будут учиться в специализированных центрах (полигонах), на курсах переподготовки и повышения квалификации при вузах (офицеры запаса).

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время действия мобилизационных мероприятий в Украине, граждан, имеющих так называемый "белый билет", также могут призвать на службу — куда именно будут отправлять таких украинцев и что их ждет.