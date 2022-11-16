Мобилизация в Украине: в каких местах чаще всего вручают повестки

Александр Тищенко рассказал о процедуре вручения повесток

В связи с полномасштабным российским вторжением в Украине было продлено военное положение и мобилизация, а это значит, что украинцы и дальше будут получать повестки.

Начальник Львовского областного центра комплектования, полковник Александр Тищенко в интервью изданию ТСН рассказал о том, как выбираются места для вручения повесток военнообязанным. По его словам, для оповещения как можно большего количества человек выбирались точки с большим скоплением людей: вокзалы, торговые центры, площади, большие улицы и т. д.

"Эти мероприятия планировались как раз для того, чтобы выявить мужчин, которые не стали на военный учет. Если бы наши граждане не нарушали законов, потребности в таких мероприятиях не было", — Александр Тищенко.

Также главный военком Львова подчеркнул, что данные мероприятия направлены на защиту государства и в случае возникновения необходимости повестки и дальше будут вручать на улице, а также в тех местах, которые не запрещены законодательством Украины.

"Если не будет другого законодательного инструмента для упорядочения учета, нам придется и дальше проводить мероприятия оповещения и уточнения данных в людных местах", — рассказал Тищенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что имеют ли право граждане с "белым" билетом проигнорировать повестку.

Также мы сообщали о том, кого в 2023 году могут первым забрать на службу в армию.