Що потрібно знати про повістки в Україні: види, хто, де і як вручає

Все, що потрібно знати про повістки в Україні

В Україні продовжено терміни військового стану та загальної мобілізації, у зв’язку з цим багато наших громадян і надалі отримуватимуть повістки.

Про те, де можуть вручити повістку, хто має право її видавати, а також які дані в ній мають бути зазначені, повідомляє "Телеграф".

Де можуть вручити повістку в Україні

Зазначимо, що в українському законодавстві не вказано конкретного місця, де не можна вручати повістки. Відповідно, її можна отримати будь-де: у парку, на роботі чи блокпості. При цьому Начальник Львівського обласного центру комплектування полковник Олександр Тищенко розповів про те, як обираються місця для вручення повісток військовозобов’язаним. За його словами, для оповіщення якнайбільшої кількості людей вибиралися точки з великим скупченням людей, наприклад: вокзали, ТРЦ, площі, великі вулиці.

Крім того, під час військового стану співробітники ТЦК та СП можуть викликати військовозобов’язаного за телефонною розмовою.

Хто може вручити повістку

Вручати повістку має лише уповноважена особа:

співробітники ТЦК та СП (військкоматів);

керівники ВНЗ, підприємств;

працівники органів місцевого самоврядування;

уповноважені представники комунальних установ.

Які види повісток бувають

Усього існує чотири види повісток:

Порядок денний для уточнення облікових даних;

Порядок денний на проходження ВЛК;

Порядок денний-призов на строкову військову службу;

Мобілізаційне розпорядження.

Що буде, якщо не з’явиться у військкомат на порядку денному і які бувають поважні причини для цього

Покарання залежатиме від виду повістки, яку отримав військовозобов’язаний. Воно може бути як адміністративного покарання, і кримінального.

Список поважних причин, з яких військовозобов’язаний може не з’явитися у військкомат:

Хвороба, яка дозволяє самостійно рухатися;

Необхідність догляду за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми або дружини, які проживають разом з військовозобов’язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

Здійснення щодо військовозобов’язаного чи резервиста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття у військкомат.

Що має бути зазначено у порядку денному

Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження та адресу військовозобов’язаного;

місце роботи;

вид повістки дата, час та адресу місця, куди слід з’явитися;

список документів, які слід мати із собою;

назва органу, друк, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника комплектуючого центру.

Як вручають повістку

Особисто в руки;

відправка за місцем проживання чи роботи;

передача через близьких та родичів: дружина, батьки тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого в Україні закликатимуть насамперед починаючи з 2023 року.

Також ми повідомляли, що до Верховної Ради подано законопроект, згідно з яким в Україні можуть підвищити мобілізаційний вік.