Залужный дал жесткую оценку командующему оккупантов Суровикину

Валерий Залужный рассказал об отличии ВСУ от армии рф

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал оценку путинскому генералу Сергею Суровикину, которого не так давно назначили командующим войсками вторжения в Украину.

В интервью изданию The Economist Залужный сказал, что Суровикин придерживается устаревших способов ведения войны и командования, а также назвал его обычным держимордой.

"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I, скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе конец. А мы давно поняли, что такой подход не работает", — сказал Залужный.

По словам Залужного в ВСУ происходит всё иначе. И в пример привел то, что в украинской армии иногда 21-летние мужчины, командуют теми кому по 50-60 лет. А "держать порядок кулаками и бицепсами" в украинском войске не получается. Главнокомандующий подчеркнул, что в любой ситуации можно оставаться человеком и это самое главное.

"Всегда можно быть нормальным. Быть нормальным — это значит оставаться человеком в любой ситуации — это самое главное. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую", — Залужный.

Также Залужный подчеркнул, что доверяет всем своим генералам, а также прислушивается к тем, кто на местах и объяснил, что инициатива исходит оттуда.

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал Залужный показал свое отношение к истории с нашумевшим откровенным календарем "5 канала".

Также мы сообщали о том, что украинцы требуют восстановить справедливость и наградить Валерия Залужного.