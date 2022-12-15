В Украине продолжается военное положение: кто подлежит мобилизации по возрасту

Есть несколько исключений, при которых мужчину могут не призвать, несмотря на подходящий возраст

В Украине действует военное положение и общая мобилизация, в связи с чем военнообязанные могут получить повестки на военную службу. "Телеграф" расскажет подробнее о том, кто подлежит мобилизации по возрасту.

Согласно действующему законодательству, под призыв попадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Они считаются военнообязанными и их могут мобилизовать. Есть также и исключения, при которых забрать человека на службу не смогут, даже несмотря на подходящий возраст. Об этом сообщает УНИАН.

Освобождены от призыва во время действия общей мобилизации могут быть мужчины, достигшие 60 лет. Если речь идет о высшем офицерском составе, тогда освобождены будут мужчины достигшие 64 лет. Также не могут быть мобилизованы граждане, которым еще не исполнилось 18 лет.

Отмечается, что максимальный возраст для службы в Вооруженных Силах Украины людей, которые были призваны во время мобилизации — до достижения ими граничного возраста пребывания в запасе или резерве. В то же время профессиональным бойцам, которые признаны медкомиссией годными, по их желанию могут продлить максимальный возраст, но не более, чем на пять лет.

Граничный возраст для разных категорий военнослужащих:

45 лет — для рядовых, младших сержантов и старшин на контрактной службе, младших офицеров;

50 лет — для военнослужащих старших сержантов и старшин на контрактной службе; майоров (капитанов 3 ранга) и подполковников (капитанов 2 ранга);

55 лет — для военных высшего сержантского и старшинского состава, которые служат по контракту; полковников (капитанов 1 ранга);

60 лет — для высшего офицерского состава. К данной категории относятся также рядовые, сержанты и старшины, млыдшие и старшие офицеры, которые служат во время действия военного положения.

65 лет — для военных высшего офицерского состава в особый период.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какие категории мужчин не подлежат призыву.