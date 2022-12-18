Рада усилила уголовные наказания для военных: в сети вспыхнуло возмущение

Общественность призывает Зеленского отвергнуть законопроект

Верховная Рада приняла резонансный законопроект, усиливающий уголовную ответственность военнослужащих, которые не подчиняются приказам руководства. Чтобы принять его, парламенту хватило пять дней. Без права на смягчение военные могут получить реальные и большие сроки. И тем, кто самовольно покинул место службы, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения и тем, кто не смог вовремя явиться на службу по состоянию здоровья. Это вызвало возмущение многих бойцов украинской армии. Против этого документа также высказался ряд нардепов и активистов, которые считают, что некоторые пункты "репрессивные и лишние".

Что включает в себя этот законопроект?

Законопроект №8271 усиливает уголовную ответственность за ряд военных преступлений, прежде всего за отказ выполнить распоряжение руководства. Цель этих правил вполне понятна, но общественность считает, что наказание за нарушение непомерно.

Таким образом, за неповиновение грозит от 3 до 10 лет тюрьмы, неисполнение приказа – от 3 до 7 лет, угроза или насилие в отношении начальника – от 5 до 10 лет, самовольное оставление части или места службы – от 5 до 10 лет, дезертирство – от 5 до 12 лет тюрьмы, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием – от 5 до 10 лет тюрьмы.

Вместе с тем предлагается лишить возможности условного срока и досрочного увольнения. То есть судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за отдельные виды преступлений.

Законопроект также предусматривает право осмотра военнослужащих на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения, однако четкие правила такого осмотра отсутствуют в проекте.

"Реализация положений закона будет способствовать повышению состояния военной дисциплины, а также предоставит полномочия Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины осуществлять противодействие незаконному обороту наркотических средств, алкоголизма в воинских частях, противодействию преодолению распространения наркомании в военных коллективах, поддержанию должного уровня боевой готовности воинских частей и возможности выполнять определенные задачи для защиты Отечества", — объясняют авторы законопроекта в пояснительной записке.

С начала полномасштабного вторжения россии украинскими судами было вынесено не менее полутора сотен приговоров за преступления "против установленного порядка прохождения военной службы". Однако предложенные правки "обременяют" и так немалые санкции.

Президент может наложить вето

Законопроект внесли в парламент 8 декабря от имени депутатов "Слуги народа" (в том числе и от руководителей комитета нацбезопасности Александра Завитневича и правоохранительного комитета — Сергея Йонушаса). Через два дня профильный комитет рассмотрел его, а уже 14 декабря депутаты без длительного обсуждения провели голосование. Закон поддержали 290 народных избранников. Последний шаг перед вступлением в силу – подпись президента Владимира Зеленского.

На этой стадии недовольные военные и активисты пытаются остановить его внедрение.

Чтобы отменить закон, украинцы даже создали петицию

Такие правки вызвали неодобрение и настороженность среди украинских бойцов.

"Мне до сих пор не пришла повестка. Я пришел в ВСУ добровольно. Но в то время, когда очень нужна психологическая поддержка, встреча с родными, консультации психотерапевта и врачей Верховная Рада принимает закон, жестоко наказывающий военнослужащих. Зачем? Я считаю ряд пунктов пережитком советского прошлого. Это вызовет массу недоразумений и коснется чести и достоинства солдата» — написал на своей странице Виктор Пермяков.

Известная активистка, писательница, боевая медикиня и разведчица ВСУ Ярина Черногоз назвала законопроект "позорным" и "карательным". Она считает, что вместо благодарности военным, почти год сдерживающим полномасштабное вторжение и воплощающим успешные операции по освобождению территории, они получат тюрьму за малейшее несогласие или замечание командирам (даже если решения некомпетентны, ведь многие командиров дают приказы, оставаясь в глубоком тылу).

"Этот закон выгоден в первую очередь россии и путину. Возможно, именно российское лобби в Раде сделало так, чтобы этот закон выглядел именно так — чтобы деморализовать и так истощенных бойцов ВСУ, посеять у них недоверие к Верховной Раде и лично Президенту Украины. Прошу отменить этот позорный закон и заменить его более демократичным, в котором учитывалось бы уважение украинских военных." – комментирует Ярина.

Руководитель военного направления "Фонда Сергея Притулы" Роман Синицын отметил, что вступление документа в силу повредит рядовому и офицерскому составу ВСУ, а также ударит по авторитету лично Зеленского.

Украинский политический деятель, лидер Движения "Демократический топор" Юрий Гудыменко утверждает, что закон является дискриминацией, ведь нарушает конституционную норму о равенстве всех граждан перед лицом правосудия.

15 декабря на сайте президента Украины была зарегистрирована электронная петиция с призывом "ветировать закон №8271 об усилении наказания военнослужащих". Уже через два дня петиция набрала необходимые 25000 голосов. Этого достаточно для рассмотрения ее президентом Владимиром Зеленским.

Позиция Генштаба

Координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова считает, что этот законопроект активно продавливал Генштаб. Его цель — попытка переложить ответственность по высшему командованию на низший офицерский и рядовой личный состав.

В комментариях под постом, глава фракции СН Давид Арахамия подтвердил то, что это была действительно инициатива не депутатов, а высшего военного командования.

В Генштабе считают, что внесенные изменения справедливы в условиях войны, ведь раньше в законодательстве были определенные пробелы, которые обнаружили во время военного положения. В заявлении говорится, что описанные преступления ослабляют обороноспособность, могут фатально повлиять на выполнение боевых задач другими законопослушными военными.