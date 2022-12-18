Белгород и область сотрясаются от серии мощной "бавовны" - все подробности (видео, фото)

Над Белгородом поднимаются клубы дыма

18 декабря российский Белгород и его окрестности снова содрогнулись от громких "хлопков", а над городом стали подниматься клубы дыма. Власти региона уже поспешили заявить, что работает ПВО.

Так, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, взрывы произошли, как в самом городе, так и области. Он заявил, что они прогремели якобы в результате работы ПВО, при этом не уточнив, по каким именно целям велась работа. Также сообщается о пострадавших.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу", — говорится в сообщении чиновника.

Местные жителей стали получать СМС-сообщения с просьбами идти в укрытия.

Ряд местных Telegram-каналов начали публиковать видео с мест событий. В одном из таких сообщений утверждается, что пострадала территория птицефабрики в Белгородском районе.

Другие паблики сообщают о последствиях уже в самом Белгороде. Как видно на опубликованных кадрах, после серии "хлопков" в самом центре города начало что-то дымится.

По словам местных жителей, они слышали около 12 громких взрывов, а после них на территории населённого пункта стали находить обломки.

Обломки неизвестных объектов в Белогороде

Сообщается, о последствиях "бавовны" в селе Северюково, что находится примерно в 15 километрах от Белогорода.

Северюково

Позже губернатор Белгородской области рассказал подробности инцидента. По его словам, в результате взрывов, погиб один человек и еще четверо пострадали.

"Есть четверо пострадавших средней степени тяжести. С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо<…>в микрорайоне Луч (Белгород — Ред.) в 4 многоквартирных домах есть повреждения остекления. Различные повреждения есть и в частном секторе, по предварительным данным, в 14 жилых домах и 9 автомобилях<…> По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике", — говорит Гладков.

Белгород

Напомним, ранее мы писали о том, что Белгород постоянно сотрясается от "бавовны". Так, например, в октябре взрывы прогремели в районе аэропорта.