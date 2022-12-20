На поступок кибовского уже отреагировали в сети, высказался и сын автора

Российские оккупанты снова и снова повторяют тезисы своей пропаганды про "борьбу с нацистами" в Украине. Низость заявлений вышла на новый уровень, когда глава департамента культуры правительства Москвы александр кибовский, использовав стих Константина Симонова, призвал убивать украинцев.

Заключительные строки стиха, опубликованного в годы Второй мировой "Если дорог тебе твой дом…"( "Убей его") прозвучали в шоу на стриминговом сервисе "Ютуб" "Эмпатия Манучи". Кибовский заявил, что россия в Украине якобы сражается с нацистами, переврав стих Симонова в его основе.

Строки поэта и призыв убивать были направлены против оккупантов, пришедших во время Второй мировой на территорию СССР: "Если ты не хочешь, чтоб пол/ В твоем доме фашист топтал, / Чтоб он сел за дедовский стол / И деревья в саду сломал…". Стих Симонова стал воодушевлением для солдат для борьбы с врагом пришедшим на их землю. Но кибовский сознательно опускает тот факт, что это россия вторглась на территорию Украины, убивая жителей, разрушая дома и города.

Сам Симонов в послевоенное время избегал чтения стиха и не использовал его первое название "Убей его", поскольку оно было актуально только в годы Второй мировой. Сын Симонова рассказывал, что по мнению отца "это стихотворение слишком много людей убило".

В сети слова кибовского вызвали резкую реакцию украинцев. Они удивлены, что такое заявление прозвучало из уст чиновника, связанного с культурой, а также отмечают, что "какая нация — такая культура".

Ранее "Телеграф" рассказывал как российские пропагандисты оправдывают удары по украинским гражданским объектам критической инфраструктуры. Они также проводят информационные кампании в украинском сегменте сети, чтобы вызвать недовольство граждан.