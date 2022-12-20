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"Убий хоч одного!" Відповідальний за культуру Москви віршами закликав до розправи над українцями (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
олександр кібовський
олександр кібовський

На вчинок кібовського вже відреагували у мережі, висловився і син автора

Російські окупанти знову і знову повторюють тези своєї пропаганди про "боротьбу з нацистами" в Україні. Низькість заяв вийшла на новий рівень, коли голова департаменту культури уряду Москви олександр кібовський, використавши вірш Костянтина Симонова, закликав вбивати українців.

Заключні рядки вірша, опублікованого в роки Другої світової "Якщо дорогий тобі твій дім…" ("Убий його") прозвучали в шоу на стрімінговому сервісі "Ютуб" "Емпатія Манучі". Кібовський заявив, що росія в Україні нібито бореться з нацистами, перетворивши вірш Симонова в його основі.

Рядки поета та заклик вбивати були спрямовані проти окупантів, що прийшли під час Другої світової на територію СРСР: "Если ты не хочешь, чтоб пол/ В твоем доме фашист топтал, / Чтоб он сел за дедовский стол / И деревья в саду сломал…". Вірш Симонова став наснагою для солдатів для боротьби з ворогом, що прийшов на їхню землю. Але кібовський свідомо опускає той факт, що ця росія вдерлася на територію України, вбиваючи мешканців, руйнуючи будинки та міста.

Сам Симонов у післявоєнний час уникав читання вірша і не використав його першу назву "Убий його", оскільки він був актуальним лише в роки Другої світової. Син Симонова розповідав, що на думку батька "цей вірш надто багато людей вбив".

Якщо дорогий тобі твій дім тест вірш Симонова
Вірш Симонова убий його текст

У мережі слова кібовського спричинили різку реакцію українців. Вони здивовані, що така заява пролунала з вуст чиновника, пов’язаного з культурою, а також наголошують, що "яка нація така культура".

Реакція на виступ Кібовського
Реакція на виступ Кібовського

Раніше "Телеграф" розповідав, як російські пропагандисти виправдовують удари по українських цивільних об’єктах критичної інфраструктури. Вони також проводять інформаційні кампанії в українському сегменті мережі, щоб спричинити невдоволення громадян.

Теги:
#Росія #Пропаганда #Костянтин Симонов