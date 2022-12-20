На вчинок кібовського вже відреагували у мережі, висловився і син автора

Російські окупанти знову і знову повторюють тези своєї пропаганди про "боротьбу з нацистами" в Україні. Низькість заяв вийшла на новий рівень, коли голова департаменту культури уряду Москви олександр кібовський, використавши вірш Костянтина Симонова, закликав вбивати українців.

Заключні рядки вірша, опублікованого в роки Другої світової "Якщо дорогий тобі твій дім…" ("Убий його") прозвучали в шоу на стрімінговому сервісі "Ютуб" "Емпатія Манучі". Кібовський заявив, що росія в Україні нібито бореться з нацистами, перетворивши вірш Симонова в його основі.

Рядки поета та заклик вбивати були спрямовані проти окупантів, що прийшли під час Другої світової на територію СРСР: "Если ты не хочешь, чтоб пол/ В твоем доме фашист топтал, / Чтоб он сел за дедовский стол / И деревья в саду сломал…". Вірш Симонова став наснагою для солдатів для боротьби з ворогом, що прийшов на їхню землю. Але кібовський свідомо опускає той факт, що ця росія вдерлася на територію України, вбиваючи мешканців, руйнуючи будинки та міста.

Сам Симонов у післявоєнний час уникав читання вірша і не використав його першу назву "Убий його", оскільки він був актуальним лише в роки Другої світової. Син Симонова розповідав, що на думку батька "цей вірш надто багато людей вбив".

У мережі слова кібовського спричинили різку реакцію українців. Вони здивовані, що така заява пролунала з вуст чиновника, пов’язаного з культурою, а також наголошують, що "яка нація така культура".

Раніше "Телеграф" розповідав, як російські пропагандисти виправдовують удари по українських цивільних об’єктах критичної інфраструктури. Вони також проводять інформаційні кампанії в українському сегменті мережі, щоб спричинити невдоволення громадян.