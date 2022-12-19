"Херсонский сценарий" для Мелитополя: в ВСУ оценили действия оккупантов
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В ВСУ уже знают, чем закончатся маневры россиян в Мелитополе
Российские войска в оккупированном Мелитополе начали вести себя так, как они вели себя перед побегом из Херсона.
На это сходство указала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире "24 канала".
По ее словам, этот сценарий наверняка очень понравился оккупантам, поскольку они вновь демонстрируют одну и ту же тактику.
Она напомнила, что в Херсоне россияне сначала строили укрепления, готовясь к уличным боям. После этого захватчики начали заявлять, что "не все потеряно" попутно вынося все ценное, до чего могли дотянуться.
"В принципе все повторяется, они любят наступать на те же грабли", — сказала Гуменюк, добавив, что в ВСУ знают, чем все закончится.
Как сообщалось ранее, накануне в сети появилась информация о том, что россияне отводят свои силы из Каховки и Новой Каховки, что в Херсонской области. При этом местные жители выразили надежду, что к Новому году оккупанты оттуда полностью уйдут.
Украинские военные проверяют эту информацию, поскольку не исключено, что это может быть ловушкой.