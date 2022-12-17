ВСУ могут вернуть два важных города на Херсонщине до Нового года (карта)

Оккупанты готовятся отводить войска и начали передислокацию

Российские оккупанты на Херсонщине продолжают обстреливать правый берег Днепра, оставленный ими ранее, но уже готовятся отойти еще дальше на восток. Часть войск россиян могут отвести из Каховки и Новой Каховки в сторону Нижних Серогоз.

Согласно данным Генштаба ВСУ, враг передислоцирует часть подразделений в район Нижних Серогоз — это в более чем 80 км на восток. Также, военные рф среди местных жителей распространяют сведения, что из Каховки россияне уйдут до конца года. В связи с этим желающим, лояльным к россии, предлагают переехать в Крым.

Нижние Серогозы находятся в 80 км на восток

Нижние Серогозы — поселок городского типа ближе к границе с Запорожской областью. Он находится между Новой Каховкой и Мелитополем Запорожской области. Этот город называют перспективным для освобождения Силами обороны Украины, поскольку он занимает важное географическое положение. Из Херсонской области после отступления за Днепр враг уже отвел часть войск — их перебросили на те направления, где россия в последнее время атакует все активнее.

"Телеграф" рассказывал, что при отступлении с правого берега Днепра и из Херсона в частности, россияне постарались максимально уничтожить инфраструктуру. Они не только минировали, но и взрывали объекты энергоснабжения и продолжают обстреливать через реку.