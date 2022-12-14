Будет сложной задачей: какой город Украина может освободить следующим - прогноз NYT

Освобождение Мелитополя откроет путь для деоккупации всего юга

После освобождения Херсона, многих украинцев стал интересовать вопрос о том, какие территории нашей страны будут деоккупированны следующими. Согласно предположением новым фронтом для наступления ВСУ может стать Мелитополь, что в Запорожской области.

Как отметили в газете New York Times, в последнее время во временно-оккупированном Мелитополе участились случаи "бавовны". Журналисты в своем материале напоминают, что, например, 12 декабря в городе был взорван важный мост, а также прозвучали взрывы и на других объектах, которые заняла российская армия.

"Разрушение моста поставило под угрозу ключевой путь снабжения русских в Мелитополь с юга", — отметили в NYT.

Из этого в статье делается вывод, что Мелитополь может "стать следующей крупной фазой войны, украинским наступлением, призванным вытеснить российские войска с юга Украины".

"Мелитополь известен как ворота в Крым — из-за его расположения на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной линии, связывающей россию с этим полуостровом и другой территорией, которую она занимает на юге Украины", — говорят в газете.

Журналисты также подчеркивают, что данный город является ключевым транспортным узлом, соответственно, возвращение контроля над которым, может помочь ВСУ вернуть себе не только всю Запорожскую область, но и левобережную часть Херсонщины.

"Это может потенциально даже дать им возможность отбросить российские войска в Крым", — добавили журналисты.

При этом подчеркивается, что освобождение Мелитополя является "сложной задачей" из-за того, что ближайшие позиции ВСУ находятся в примерно 65 километрах, а также из-за наращивания россией своей группировки войск в этом регионе.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сделал прогноз по поводу того, когда россия сможет вновь пройти в большое наступление.

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