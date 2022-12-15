Где ВСУ могут нанести контрудар и что происходит с оружием для Украины: анализ от генерала

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" о перспективах наступательных действий

Без малого 300 дней Украина противостоит российскому вторжению, демонстрируя чудеса стойкости, мужества, изобретательности. В Кремле продолжают бредить в стиле "всё идет по плану" и отрицают идею даже новогоднего перемирия. Тем временем из США идет всё больше сигналов, что Украина может получить легендарный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" о состоянии дел на фронте, а также о перспективах наступательных действий и получения новых видов вооружения.

Идет битва тактик и резервов

Активные действия, по словам генерала, ведутся сейчас на фронте длиной в 1,1 тысячи км (юг и восток). А протяженность всего фронта – 2,5 тысячи км.

"Факторы, которые сейчас однозначно влияют на организацию боевых действий сторон, – погодные условия. Начало подмораживать, а потом опять пришла оттепель. Состояние дорог слякотное, что не позволяет эффективно использовать тяжелую военную технику. А именно она применяется при наступлении", – поясняет Игорь Романенко.

По его словам, ВСУ продолжают проводить оборонительную стратегическую операцию, но в ходе нее – и наступательные, а также контрнаступательные действия. Как было, к примеру, на Харьковском и Херсонском направлениях. Сейчас, отмечает эксперт, пытаемся реализовывать такие подходы на севере Луганской области (Сватово, Кременная), есть перспективы в Запорожской области, по левобережью Днепра.

"У противника заметно вырос потенциал по людям. Сказалась мобилизация. Кроме того, ЧВК "Вагнер" активно завозит на фронт уголовников. При этом зэки периодически сбегают с оружием, расстреливают сослуживцев. Пытаются наводить свои порядки. В итоге в рядах оккупационной армии начинаются внутренние стычки. На национальной, на социальной почве, – рассказывает генерал. – Нам это, конечно, на руку".

Кроме того, продолжает Игорь Романенко, россияне перебросили войска, которые вывели с Херсонского направления, в Донецкую область (для атак), в Луганскую (на линии Сватово—Кременная, где оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ), в часть Харьковской области.

"Перед российскими войсками путиным поставлена политическая задача – полный захват Донецкой и Луганской областей в админграницах. На данный момент почти половина Донетчины захвачена. Луганщина была оккупирована практически полностью, но там мы уже отбили часть территории. Горячее всего в Донецкой области, – отмечает эксперт. – Там россияне массово бросают на наши позиции "чмобиков" (от "частичная мобилизация"), восполняя таким образом громадные потери, которые несут в районе Бахмута, Марьинки и Авдеевки. Правда, захватчики сделали выводы. От практики "навалы", когда тупо шли в лобовую, перешли к тактике, во многом похожей на нашу. Просачивание взводных, ротных групп, охват с их помощью позиций противника, поддержка при необходимости этих действий огневыми средствами – и постепенное выдавливание".

По словам генерала, задача в этих условиях – что у ВСУ, что у оккупационных войск, схожая: кто быстрее сосредоточит резервы на направлениях главных действий (для наступления или обороны), а также логистически их обеспечит.

"На Херсонском направлении мы бьем по левому берегу, но и россияне по нам лупят оттуда. И в тот же Херсон, к сожалению, прилетало в последнее время неоднократно. На Запорожском направлении мы всё более активно нарушаем вражескую систему управления, уничтожая пункты управления, узлы связи, склады, штабы, места концентрации сил и средств противника (как недавно в Мелитополе, Кадиевке и так далее). В итоге полегли, и в немалом количестве, и ФСБшники, и "вагнеровцы". Наша разведка совместно с ударными силами сработали тут отлично", – подчеркивает Игорь Романенко.

Генерал акцентирует, что ситуация – в динамике, развивается. Постоянно надо принимать решения, где сосредотачивать резервы.

"Нам важно в обороне устоять. А когда противник увлечется атаками – выбрать слабое место и нанести свой контрудар. Это возможно и в Донецкой, и в Запорожской областях. Генштабу виднее, – поясняет эксперт. – Свой профессионализм мы уже показали всему миру. Как и высокий уровень мотивации у всех в рядах ВСУ – от рядового солдата до генерала. Это придает уверенности, что наступательные действия будут грамотно спланированы и эффективно осуществлены".

О вооружении и давлении

У россиян ощущается нехватка военной техники, отмечает Игорь Романенко. Они расконсервировали уже практически всё, что было, причем не только у себя, но и в Беларуси. Всё чаще речь о старой технике. Те же танки Т-62 собирают по Африке (ЮАР и так далее), куда ранее их поставляли. По ракетам и дронам – побираются в Иране.

"Нам же для наступательных действий, для освобождения своих территорий нужны соответствующие средства – боевые машины пехоты, танки, ударная авиация. И чем это всё будет современнее, тем лучше", – подчеркивает генерал.

По его словам, в последнее время в данном направлении наметились позитивные перемены.

"Американцы передают Польше танки Abrams. И если будет принято политическое решение, они могут в какой-то момент оказаться у нас. Немцы якобы уже приняли решение о передаче нам танков Leopard-2. Вопрос лишь в том, когда именно и в каком количестве мы их получим. Это тяжелые, отличные машины, но для эффективности они требуют соответствующих погодных условий. И, конечно, определенное время займет обучение экипажей. То есть до появления Leopard-2 на фронте пройдет не менее месяца – при условии, что их нам решили передавать", – разъясняет эксперт.

Он акцентирует, что традиционно важна для нас противовоздушная оборона (ПВО). 14 декабря опять была атака иранских беспилотников на Киев и Киевскую область. Почти все были сбиты, но часть или их обломки натворили бед.

"Стопроцентной ПВО в мире нет, не было и не будет. Средства нападения развиваются столь же стремительно, как и средства защиты. Но при этом эффективность украинской противовоздушной обороны выросла в разы, – уверяет Игорь Романенко. – Американцы передают нам старые, но модернизированные системы Hawk (зенитный ракетный комплекс средней дальности, который может работать по аэродинамическим целям). Нам надо насыщать ими свою ПВО. Испания уже эти Hawk нам отдала, но и сами американцы, думаю, станут поставлять в больших объемах. Якобы склоняются США и к поставкам нам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) типа Patriot последней модификации – PAC-3".

Генерал обращает внимание, что французы с итальянцами, похоже, приняли заявку Украины на поставку системы ПВО Mamba (зенитно-ракетные комплексы SAMP/T – современная противоракетная система средней дальности, позволяющая сбивать самолеты, крылатые и противорадиолокационные ракеты, в том числе тактические баллистические ракеты на расстоянии от 15 до 35 километров). Это, поясняет эксперт, не только показатель вклада в общую победу над российской агрессией, но и своеобразное представление своих производителей, которые имеют возможность получить потом больше заказов.

"К нам уже идут 155-мм французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR ("Цезарь"), отлично зарекомендовавшие себя на поле боя. Есть некие подвижки и по самолетам, – рассказывает Игорь Романенко. – Обучаются, похоже, на F-16 где-то наши ребята. Появилась информация, что Словакия готова передать ВСУ истребители МиГ-29. По этой теме надо продвигаться вперед – и добиваться получения современных универсальных самолетов".

Генерал уверен, что Запад решился на значительное усиление военной поддержки Украины на фоне восьми волн массированных ракетных ударов со стороны страны-агрессора. Ударов циничных, целенаправленных – по энергосистеме, по гражданским объектам.

"На предупреждения россияне не реагируют. Соответственно – мы получаем более современные средства ПВО в частности и вооружения в целом. А россия получает еще большее отторжение на мировой арене. Индийский премьер Моди недавно отказался проводить ежегодный личный саммит с путиным из-за ядерных угроз со стороны последнего. Похоже, что доселе нейтральные Индия и Китай давали рф шанс выйти из этой войны на более-менее приемлемых условиях, – считает Игорь Романенко. – Но путин не прислушался, ни на какие компромиссы не пошел. В итоге Нью-Дели и Пекин начали реагировать, поддавливая рф на политических и прочих направлениях".