Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" рассказал, на кого рассчитаны заявления Кремля

Страны "Большой семерки" (G7) пообещали восстановить пострадавшие от российских обстрелов объекты украинской критической инфраструктуры и обеспечить им должную защиту, в том числе средствами противовоздушной обороны.

А президент Украины Владимир Зеленский, подключившись к саммиту в онлайн-формате, заявил о необходимости вывести российские войска с украинских территорий, условно говоря, до Рождества.

Я очень надеюсь, что это заявление было сделано для того, чтобы в очередной раз поставить стоп-кран, предохранитель всем попыткам некоторых наших партнеров уговорить Украину (в лице Зеленского) сесть за стол переговоров с Россией.

Однако Зеленский в очередной раз подчеркнул, что лишь после вывода российских войск можно садиться за стол переговоров. Тем самым сужая возможность маневров в подходах к переговорам тех же лидеров Франции и Турции, которые не оставляют попыток найти "дипломатическое решение конфликта" до ухода агрессора с украинской земли.

Что касается G7, которая заявила, что будет нас поддерживать сколько надо, это, конечно, хорошо. Но было бы лучше, если они четко сформулировали, что будут нас поддерживать до и после нашей победы. И четко дали понять, что предоставят нам нужное вооружение в необходимом количестве. Чтобы мы меньше теряли наших лучших людей, чтобы меньше было разрушений.

Ну а заявления пескова о том, что Украине надо учитывать "новые реалии", что никто никого выводить с наших территорий не собирается, – вполне ожидаемо. Кремль тут не может включить "задний ход". Зато может, как оказывается, отменить ежегодную итоговую пресс-конференцию путина, торжественный прием в Кремле. Потому как отчитываться особо не о чем. А неприятные вопросы могут прозвучать, несмотря на тотальную цензуру.

Потому остается за всё отдуваться пескову, выдавая лояльному пулу журналистов дежурные заявления, направленные, прежде всего, на внутреннюю аудиторию. В стиле: мы ни на какие уступки не идем, "спецоперация" развивается по плану и так далее.

Было бы удивительно, если бы путинское окружение вдруг начало публично делать какие-то иные заявления.