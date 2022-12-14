Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" розповів, на кого розраховані заяви Кремля

Країни "Великої сімки" (G7) пообіцяли відновити об’єкти української критичної інфраструктури, що постраждали від російських обстрілів, і забезпечити їм належний захист, зокрема засобами протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський, підключившись до саміту в онлайн-форматі, заявив про необхідність вивести російські війська з українських територій, умовно кажучи, до Різдва.

Я дуже сподіваюся, що ця заява була зроблена для того, щоб у черговий раз поставити стоп-кран, запобіжник усім спробам деяких наших партнерів умовити Україну (в особі Зеленського) сісти за стіл переговорів із росією.

Однак Зеленський вкотре наголосив, що лише після виведення російських військ можна сідати за стіл переговорів. Тим самим звужуючи можливість маневрів у підходах до переговорів тих самих лідерів Франції та Туреччини, які не залишають спроб знайти "дипломатичне вирішення конфлікту" до відходу агресора з української землі.

Щодо G7, яка заявила, що нас підтримуватиме скільки треба, це, звичайно, добре. Але було б краще, якби вони чітко сформулювали, що нас підтримуватимуть до і після нашої перемоги. І чітко дали зрозуміти, що нададуть нам потрібне озброєння у необхідній кількості. Щоби ми менше втрачали наших найкращих людей, щоби менше було руйнувань.

Ну а заяви пєскова про те, що Україні треба враховувати "нові реалії", що ніхто нікого виводити з наших територій не збирається, – цілком очікувані. Кремль тут не може включити "задній хід". Натомість може, як виявляється, скасувати щорічну підсумкову пресконференцію путіна, урочистий прийом у Кремлі. Тому що звітувати особливо нема про що. А неприємні запитання можуть прозвучати, попри тотальну цензуру.

Тому залишається за все віддуватися пєскову, який видає лояльному пулу журналістів чергові заяви, спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію. У стилі: ми на жодні поступки не йдемо, "спецоперація" розвивається за планом тощо.

Було б дивно, якби путінське оточення раптом почало публічно робити якісь інші заяви.