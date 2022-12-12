Война — день 292: тяжелые бои за Бахмут, ВСУ имеют успехи на Луганщине

Оперативно о главном 12 декабря

Российское вторжение в Украину продолжается 292 дня. Несмотря на сильнейшие повреждения энергетическ4ой инфраструктуры в большинстве украинских регионов уменьшаются сроки отключений электроэнергии. На фронте остается тяжелой ситуация в районе Бахмута, однако ВСУ имеют определенные успехи на Донбассе. В частности, есть информация, что северная "артерия" оккупантов по направлению к Сватово (Луганская обл.) попала под полный огневой контроль ВСУ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Швеция будет расширять поддержку Украине и рассматривает эту помощь в качестве инвестиции в общую безопасность, сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Он отметил, что увеличение помощи для Украины — это ответ на нарастающую эскалацию со стороны россии.

Глава Минобороны Швеции добавил, что новый пакет помощи будет включать системы ПВО, амуницию и специальный пакет для прохождения зимы.

О происходившем 9 декабря читайте в материале: Война — день 289: оккупанты обстреливают населенные пункты по всей линии фронта.

С данными за 10 декабря можно ознакомится в трансляции: Война — день 290: враг копит силы для наступления на Бахмутском направлении.

Информация за 11 декабря доступна в сводке: Война — день 291: оккупанты обстреливают Украину и получают "бавовны" в ответ