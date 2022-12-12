На Донбассе россияне ударили прямо по продовольственному рынку, много раненых: фото
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В сети были опубликованы фото с места происшествия
Российские захватчики продолжают обстреливать города Донецкой области. На сей раз под ударом оказался Горняк Покровского района. В результате происшествия есть пострадавшие.
Сегодня, 12 декабря, оккупанты совершили ракетный обстрел с РСЗО "Ураган" по центральной части города. Удар пришелся по продовольственному рынку. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, в результате происшествия пострадали восемь человек. Все раненые доставлены в больницу, объемы нанесенного россиянами ущерба устанавливается.
Ракетную атаку прокомментировал также глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что оккупанты в очередной раз бьют по мирному населению.
Кириленко призвал всех, кто остается в Донецкой области, эвакуироваться.
"Государство-террористка непрерывно терроризирует мирных украинцев — стреляет и будет стрелять по гражданским, пока мы не выгоним его прочь. Прошу всех: эвакуируйтесь! Не подвергайте себя опасности!", — отметил глава Донецкой ОВА.
Напомним, ранее украинские военные показали фотографии, сделанные в Донецкой области, где россияне стерли с лица земли часть населенных пунктов.