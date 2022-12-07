Оккупанты ударили по городу в Донецкой области, много погибших: появилась реакция Зеленского (видео)

В сети появились фото и видео с Курахово после ракетного обстрела

В среду, 7 декабря, российские оккупанты атаковали украинский город Курахово Донецкой области. В результате ракетного обстрела среди мирных граждан есть погибшие и пострадавшие.

Удар был нанесен по центру города. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки и жилые дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Курахово на карте

Известно, что меньшей мере в результате обстрела погибли шесть человек, а также еще пятеро граждан получили различные травмы.

Павел Кириленко опубликовал видео с Курахово после ракетных обстрелов.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

В свою очередь ракетную атаку российских захватчиков прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что оккупанты вновь стреляют по мирным городам и убивают украинских граждан.

"Террористы – нелюди. И они будут отвечать за это", — заявил Зеленский.

Замглавы Офиса президент Кирилл Тимошенко опубликовал в своем Telegram-канале жуткие фото с Курахово после обстрела.

Курахово после обстрела. Фото - Кирилл Тимошенко

Курахово после обстрела. Фото - Кирилл Тимошенко

Напомним, 5 декабря российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по украинским городам. Взрывы прогремели в Запорожской, Винницкой, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. В этот день нашим военным удалось сбить более 60 ракет.