Оккупанты ударили по городу в Донецкой области, много погибших: появилась реакция Зеленского (видео)
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В сети появились фото и видео с Курахово после ракетного обстрела
В среду, 7 декабря, российские оккупанты атаковали украинский город Курахово Донецкой области. В результате ракетного обстрела среди мирных граждан есть погибшие и пострадавшие.
Удар был нанесен по центру города. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки и жилые дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Известно, что меньшей мере в результате обстрела погибли шесть человек, а также еще пятеро граждан получили различные травмы.
Павел Кириленко опубликовал видео с Курахово после ракетных обстрелов.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.
В свою очередь ракетную атаку российских захватчиков прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что оккупанты вновь стреляют по мирным городам и убивают украинских граждан.
"Террористы – нелюди. И они будут отвечать за это", — заявил Зеленский.
Замглавы Офиса президент Кирилл Тимошенко опубликовал в своем Telegram-канале жуткие фото с Курахово после обстрела.
Напомним, 5 декабря российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по украинским городам. Взрывы прогремели в Запорожской, Винницкой, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. В этот день нашим военным удалось сбить более 60 ракет.