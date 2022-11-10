Села стерты с лица земли: украинские военные показали впечатляющие фото с Бахмутского направления

Людей нет, кто остался жив — уехали

Наиболее "горячим" направлением на фронте является Донецкая область — под Бахмутом, Авдеевкой и на западе региона продолжаются непрерывные бои. Россияне пытаются прорвать эту линию обороны несколько месяцев.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении атаки и обстрелы не прекращаются — под ударом Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Яковлевка, Майорск, Зеленополье, Нью-Йорк.

Россияне практически стерли с лица земли часть населенных пунктов. Среди них — село Яковлевка. До войны в нем жило более тысячи человек (на 2001 год — 1330). Сейчас село разрушено. Тех местных жителей, которые не выехали, россияне убили. На улицах воронки и остатки покореженных авто. Фотографиями из Яковлевки поделились в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде. "Мы стоим. Мы не сдадимся. Мы победим", — отметили в комментарии под фото.

Вместо оживленного села - разрушенные дома и покореженные машины

Остатки техники

Следы от снарядов

Яковлевка на карте

Яковлевка находится у линии фронта неподалеку от Соледара. Там россияне безуспешно пытаются продвинуться в течении месяцев, но украинские военные держат оборону. Среди них — 93 бригада "Холодный Яр". Общественная инфраструктура в этом городе, как и в соседнем Бахмуте разрушена. Бои идут ожесточенные.

Артиллерия работает на защиту Соледара

Россияне настолько отчаялись прорваться на Бахмутском направлении, что бьют по украинским позициям запрещенными фосфорными снарядами. Не только Бахмутское направление на Донеччине активно пытаются развивать враги — они бросают в бой мобилизованных солдат на западе области. Те массового гибнут, но командование это не останавливает.