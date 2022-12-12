Зеленский рассказал, что будет с войной, если путин внезапно умрет

В кремле победили свое общество

Президент Владимир Зеленский заявил, что российское правительство победило разум своего общества и сумело убедить его в том, что "не было никогда никакой Украины".

Как пишет информагентство "Лига", ссылаясь на спецвыпуск шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", его ведущий Дэвид Леттерман задал вопрос Зеленскому о том, как так получилось, что в россии считают, что Украины не существует "Как можно считать, что Украины нет?".

В ответ на это наш президент сказал что "это все нарративы, как и политика путина, его окружения", которые в рф "специально развивают и представляет своему обществу".

"К сожалению, скажу честно: они победили свое общество. Победили их разум. <…> Чтобы сработало это вторжение, нужно было… полностью окунуть их в этот информационный пузырь: что украинцев нет, что это где-то там какая-то окраина, что у них нет языка, наследия, истории, что все это они у нас оторвали с распадом Советского Союза, они оторвались временно", – передает агентство слова Зеленского.

Глава государства уточнил, что это примитивная конструкция лжи, и "сами это увидите, когда мы победим, – как быстро они сами все это поймут".

Также Зеленский заявил, что считает, что если путин умрет, то война россии против Украины закончится, так как органы власти страны-оккупанта перестанут работать.

"Когда такой человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", — заявил глава государства.

Кроме того президент добавил, что в настоящее время достаточно большое количество россиян доверяет путину.

"Это знаете как: закрыть окно и укрыться от войны. Отряхните это. Вот и все. Не знать, где ты живешь. Не признавать действительность. А есть люди, которые просто боятся. Которые понимают реальность, но просто боятся", — говорит Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии дошло уже до того, что людей начали штрафовать за пересказы своих снов. Так, например читинец получил штраф в 30 тысяч рублей за сон о Зеленском.

Также мы сообщали о том, что в российской Твери "патриоты" сделали самодельную гирлянду из "врагов народа" и повесили её на елку у администрации города.