Россиянина оштрафовали за сон о Зеленском

Cотрудники ФСБ из Забайкальска изучали пост с пересказом сна читинца

В россии начали штрафовать своих граждан уже даже за сны, которые якобы дискредитируют Вооруженные силы РФ. Житель города Чита теперь обязан заплатить 30 тысяч рублей.

Как сообщают российские СМИ, читинец Иван Лосев умудрился "дискредитировать" армию россии своими постами в Instagram, где он критикует мобилизацию и рассказывает, что ему приснился сон о президенте Украины Владимире Зеленском.

Дело в том, что после того, как путин объявил мобилизацию, Лосев на своей странице в социальной сети пересказал свой сон: "Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!". Я ему отвечаю: "Героям Слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять". И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно"", — рассказал у себя в сторис житель Читы.

Кроме того, как пишет "Сибирь Реалии" в материалах дела фигурируют и другие посты лосева, в которых он в частности, делится мыслями о мобилизации и войне в Украине, например:

"Лучше отправить бутылки в Украину для ВСУ, чтоб они сделали коктейли Молотова и сожгли всех рашистов".

В материале отмечается, что российский суд увидел в публикациях Лосева "дискредитацию ВС рф" и обязал его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. В комментариях изданию мужчина лично подтвердил факт штрафа: "Да, вот только забрал свое постановление, да 30 тыс., наверное, не буду обжаловать. Лень этим заниматься. Да и бесполезно, наверно".

Сам мужчина не смог попасть на заседание суда, поскольку не был вовремя уведомлен о дате и начале слушания. СМИ передают, что как следует из копии материалов дела, страницу читинца в инстаграме 23 сентября изучили сотрудники ФСБ из Забайкальска, поселка городского типа в 400 километрах от Читы. В октябре материалы перешли в краевой Центр по противодействию экстремизму, а 7 декабря поступили в суд.

В материалах дела, по словам Лосева, было записано как минимум шесть оснований для возбуждения дела . "Я не представляю этого: эфэсбэшник лет 40 из Забайкальска сидел и с серьезным лицом перепечатывал мою сторис о том, как мне приснился Зеленский?! Это идиотизм," — прокомментировал свое дело Иван Лосев.

В сети данный приговор суда ожидаемо вызвал бурю юмора.

Напомним, ранее мы писали о том, что в российской Твери местные "патриоты" украсили ёлку "врагами народа".

Также мы сообщали о том, что пока путин бомбит украинскую энергосистему в самой россии замерзает город миллионник.