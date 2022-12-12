Полный блэкаут в Украине: Кулеба оценил вероятность и сказал, что сделают украинцы

Нестабильная ситуация не заставит украинцев уезжать за пределы страны

Сценарий полного блекаута в Украине из-за российских ударов по объектам энергосистемы является вполне реалистичным. Однако нестабильная ситуация не приведет к массовому выезду украинцев из страны.

В таком случае граждане скорее предпочтут переехать из городов в сельские регионы, где будет возможность отапливать дровами свое жилье и не мерзнуть в зимний период. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал немецкому изданию ARD.

Он подчеркнул, что российские атаки по объектам энергосбережение ставят украинскую власть и народ перед большими проблемами. Чтобы справиться с этим, стране необходима военная помощь, а кроме того — генераторы и трансформаторы.

Кулеба также в интервью рассказал, что длительные отключения света и перебои с отоплением коснулись и его самого. В квартире главы МИД не было воды и электричества около 30 часов.

Напомним, ранее в энергетической компании-поставщике Yasno рассказали, почему в Киеве настолько катастрофическая ситуация со светом. На это есть три причины.

Также журналисты издания "Телеграф" пообщались с главой правления АО "Коминбанк" Татьяной Путинцевой и узнали, будут ли работать банки в Украине в условиях блэкаута.