"Херсонський сценарій" для Мелітополя: у ЗСУ оцінили дії окупантів

У ЗСУ вже знають, чим закінчаться маневри росіян у Мелітополі

Російські війська в окупованому Мелітополі почали поводитися так, як вони поводилися перед втечею з Херсона.

На цю схожість вказала начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "24 канали".

За її словами, цей сценарій напевно дуже сподобався окупантам, оскільки вони знову демонструють ту саму тактику.

Вона нагадала, що у Херсоні росіяни спочатку будували укріплення, готуючись до вуличних боїв. Після цього загарбники почали заявляти, що "не все втрачено" принагідно виносячи все цінне, до чого могли дотягнутися.

"В принципі, все повторюється, вони люблять наступати на ті ж граблі", — сказала Гуменюк, додавши, що у ЗСУ знають, чим усе закінчиться.

Як повідомлялося раніше, напередодні в мережі з’явилася інформація про те, що росіяни відводять свої сили з Каховки та Нової Каховки, що на Херсонщині. При цьому місцеві жителі висловили надію, що до Нового року окупанти звідти повністю підуть.

Українські військові перевіряють цю інформацію, оскільки не виключено, що це може бути пасткою.