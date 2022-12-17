ЗСУ можуть повернути два важливі міста на Херсонщині до Нового року (мапа)

Окупанти готуються відводити війська та розпочали передислокацію

Російські окупанти на Херсонщині продовжують обстрілювати правий берег Дніпра, залишений ними раніше, але вже готуються відійти ще далі на схід. Частину військ росіян можуть відвести з Каховки та Нової Каховки у бік Нижніх Сірогоз.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог передислокує частину підрозділів у район Нижніх Сірогоз — це більш ніж 80 км на схід. Також, військові росії серед місцевих жителів розповсюджують відомості, що з Каховки росіяни підуть до кінця року. У зв’язку з цим охочим, лояльним до рф, пропонують переїхати до Криму.

Нижні Сірогози знаходяться за 80 км на схід

Нижні Сірогози – селище міського типу ближче до кордону із Запорізькою областю. Він знаходиться між Новою Каховкою та Мелітополем Запорізької області. Це місто називають перспективним для звільнення Силами оборони України, оскільки воно займає важливе географічне положення. З Херсонської області після відступу за Дніпро ворог уже відвів частину військ — їх перекинули на ті напрямки, де Росія останнім часом атакує дедалі активніше.

"Телеграф" розповідав, що при відступі з правого берега Дніпра та з Херсона зокрема, росіяни постаралися максимально знищити інфраструктуру. Вони не лише мінували, а й підривали об’єкти енергопостачання та продовжують обстрілювати через річку.