Окупанти могли просунутися у Яківлівці: актуальні карти боїв в Україні

Прифронтові населені пункти під вогнем ворога

Російські окупанти, не маючи можливості переламати хід дій на фронті, продовжують атакувати Україну з повітря. Окупанти продовжують атаки на лінії Сватове – Кремінна.

Як повідомляють в Інституті вивчення війни, також російські війська ведуть наступ у районі Бахмута та Авдіївки. На півдні України ситуація без серйозних змін – ворог тримає оборону на східному березі Дніпра.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські окупанти атакували на північний захід від Сватового (Новоселівське, Стельмахівка), північ від Кремінної (Площанка та Червонопопівка), на південь від Кремінної (Білогорівка). На лінії оборони ворога Сватове — Кремінна продовжується будівництво оборонних укріплень. Зазначається, що вони, ймовірно, будуть "вразливими для сучасних точкових ударів із закритих позицій". Українські військові продовжують завдавати ударів по тилах ворога на Луганщині.

Карта бойових дій на північному сході України

У Донецькій області атаки навколо Бахмута продовжуються на північний схід та південь у межах не більше 26 км від міста. Окупанти могли захопити Яковлівку — вони заявляють про "зачистку" населеного пункту, також є відео з геолокацією з вагнерівцями з центру населеного пункту. Ворог очікує, що це допоможе йому під час атак на Соледар. У районі Авдіївки продовжуються атаки на північ і південь. На заході Донецької області окупанти продовжують оборонні операції.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти продовжують окопуватися на східному березі Дніпра та стягують техніку на північ Криму. Під вогнем окупантів області вздовж лінії фронту. Українські військові також не зупиняються – атакують російську логістику у Херсонській та Запорізькій областях.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти ракетами атакували об’єкти критичної інфраструктури — енергетики та теплопостачання. Для контрзаходів Україні потрібно знищувати ракети та авіацію ворога до моментів пуску.