Потрібен повітряний "меч": бойовий генерал пояснив, як вирішити проблему ударної авіації ворога

На думку Забродського, Україна має два варіанти вирішення проблеми російської авіації

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки генерал-лейтенант Михайло Забродський розповів, як на його думку, Україна може вирішити питання з проблемою дальньої авіації Росії.

Як пише видання "Укрінформі", за словами Забродського, повітряним "мечем" України мають стати комбіновані удари по стаціонарних цілях окупантів. Насамперед такі удари мають зазнати аеродроми базування російської ударної авіації та райони стартових позицій балістичних і крилатих ракет.

"Це дасть можливість Повітряним силам та ЗС України в цілому, перейти від відображення повітряних ударів, до завдання ударів у відповідь, а також – превентивних адресних ударів", – передає видання слова Забродського.

Також генерал зазначив, що виходячи з фактичного та ймовірного розміщення даних об’єктів, існує потреба в таких способах поразки, які могли б досягти своєї мети на території, контрольованій противником щонайменше на глибину 150-250 км.

На думку Забродського, нині існує два можливі варіанти вирішення цієї проблеми. Перше — це нарощування можливостей української ударної авіації шляхом застосування досконаліших зразків авіаційного та ракетного озброєння. Другим варіантом генерал бачить збільшення можливостей досяжності комплексів М-142 HIMARS із укомплектуванням їх ракетами ATACMS.

"Така можливість "вирівнювання дальностей" одразу перетворює повітряну війну для росіян та їхнього сателіту із захоплюючої пригоди з бойовими пусками на смертельно небезпечну важку роботу" зазначив у статті Забродський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 16 грудня росія знову завдала ракетного удару по Україні. За словами радника ВП Олексія Арестовича. Під час нового обстрілу росіяни робили пуски, у тому числі, за допомогою своєї дальньої авіації.