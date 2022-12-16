Арестович тролить окупантів за новий "масований" удар: Навчаність — як у дятла

Арестович розповів, скільки ракет вдалося збити Україні під час російської атаки 16 грудня

Радник Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував черговий російський масований удар по Україні, а також оцінив його ефективність. За його словами, Україні вдалося знищити більшість ракет супротивника.

Так, згідно з заявою Арестовича, яку він зробив на своїй сторінці у Facebook, вранці, 16 грудня, окупанти випустили територією нашої країни понад 70 ракет. За попередньою інформацією, їх російські загарбники запускали як з повітряних носіїв, так і з морських.

"38 крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс<…>22 крилатими ракетами типу "Калібр" противник завдав удару з кораблів Чорноморського флоту<…> Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П", — розповів Арестович.

При цьому радник ОП зазначив, що Українським Силам оборони вдалося збити понад 60 ракет росіян. Цього разу росіяни намагалися бити і за пунктами управління ППО та військ радіотехнічної розвідки.

"Це вони у грудні згадали, що треба бити за пунктами управління ППО та військ радіотехнічної розвідки", — сказав Арестович.

Щодо ефективності масованого удару, то Арестович вважає, що у загарбників виходить "не дуже", а крива навченості їхніх воєначальників — "як у дятла".

"Загалом, росіяни шукають прийоми та способи, але виходить не дуже, наші, як і раніше, збили не менше 86% ракет", — додав радник ВП.

На підтвердження своїм словам Арестович навів приклад ракетної атаки на столицю, де за його заявою, українські сили збили 37 з 40 випущених ракет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олексій Арестович зробив новий прогноз щодо війни в Україні.

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