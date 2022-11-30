Зовсім не 100 тисяч: Арестович назвав свою цифру втрат України у війні

В Офісі президента назвали свою цифру втрат серед українських захисників

Радник Офісу президента Олексій Арестович спростував слова голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про те, що Україна нібито втратила під час вторгнення 100 тисяч військовослужбовців.

Під час бесіди з російською журналісткою Юлією Латиніною Арестович повідомив, що всі сили самооборони з початку повномасштабної війни втратили 10 тисяч людей.

"Я ніколи б не назвав це число, тримали б ми його в таємниці, але коли вже помилилася президент Єврокомісії, на це доводиться публічно реагувати", — сказав радник ОПУ.

За його словами, втрати росіян у цій війні у вісім разів вищі за українські.

Варто зазначити, що початкова заява фон дер Ляйєн була змінена відразу після публікації, а фрагмент із кількістю втрат було вирізано. Пізніше директор з питань політичних комунікацій ЄК Дана Спінант повідомила, що озвучена цифра включає не лише вбитих, а й поранених.

Водночас прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що озвучувати кількість втрат можуть лише глава держави, головнокомандувач ЗСУ або міністр оборони. Тож незрозуміло, чому про це зараз говорить Арестович.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що найбільш важкі бої наразі розгортаються в Донецькій області, де росіяни продовжують наступ не зважаючи на втрати. При цьому він каже, що вже до кінця року окупанти можуть втратити 100 тисяч людей.