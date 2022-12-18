Оккупанты готовятся к битве за Мелитополь: "зубы дракона" уже в центре города (фото, видео)

Похоже, россияне понимают, что им недолго осталось в украинском городе

Оккупанты Мелитополя очевидно с каждым днем все больше переживают за свое будущее в "черешневой столице" Украины, — хотя город расположен довольно далеко от линии фронта, там уже сооружают оборонительные укрепления.

В распоряжении "Телеграфа" попали фото и видео, как "зубы дракона" появляются в самом центре города. Также в целом заметна переброска бетонных конструкций оборонного назначения.

Отметим, что "зубы дракона" ставят в самом центре, рядом со зданием городской прокуратуры, которую оккупанты используют для своей "военной прокуратуры".

Здание прокуратуры на карте Мелитополя

Также в городе можно заметить переброску бетонных "будок" и техники.

Стоит заметить, что "зубы дракона" — это железобетонные укрепления квадратно-пирамидальной формы, которые используются, чтобы затормозить танки и мотопехоту. Подобные конструкции использовались во время Второй мировой, и сейчас подобные сооружения известны также как "линии Вагнера".

Мелитополь находится почти в 100 километрах вглубь линии фронта под контролем оккупантов, однако имеет большое стратегическое значение, — этот город россияне считают "административным центром" подконтрольной территории Запорожской области, и именно через него лежит путь к освобождению Крыма и Бердянска.

Мелитополь на карте боевых действий

Как сообщал "Телеграф", эксперты называли способы, как легко можно обойти "линии Вагнера".