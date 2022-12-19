Противотанковый еж вместо звезды и дерево-кикимора. Подборка елок несокрушимости Украины

Сегодня в Киеве на Софийской площади зажгли энергосберегающие гирлянды на главной елке страны. Церемония традиционно состоялась 19 декабря, ко Дню святого Николая, но внешний вид "зеленой красавицы" несколько скромнее, чем в прошлые годы.

Украшать елки взялись и в других городах Украины, придумывая интересные концепции и доказывая, что нападение россии – это не повод отказываться от рождественского чуда.

"Елка несокрушимости" на Софийской площади

В столице нынешнее праздничное дерево назвали "Елкой несокрушимости", сообщил мэр Виталий Кличко. Она составляет 12 метров в высоту (вместо 31-го, как в прошлом году), украшения на елке все довольно простые и патриотические, с намеком на желание как можно быстрее закончить войну.

Главная елка страны

С одной стороны елка украшена игрушками в цветах национального флага, с другой — вырезанными из дерева фигурками белых голубей, что должно подчеркивать стремление к миру. На макушке вместо рождественской звезды — трезубец. Больше фото декораций этого года можно посмотреть в репортаже "Телеграфа".

Праздничная елка-2023 в Киеве

Фотозона у главной елки также в полумраке

Как наряжали елку в условиях войны — смотрите здесь. У елки можно будет подзарядить гаджеты. Никаких ярмарок и праздничных мероприятий не планируется.

Крутые педали для света. Елка на вокзале

Оригинальная елка на вокзале в Киеве

На киевском вокзале сегодня открыли особую елку. Ее можно засветить только с помощью велосипеда, таким образом аккумулируя энергию для гирлянд.

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин обнародовал видео подготовки:

Колеса к этому велосипеду изготовлены из деталей электрички, которая весной эвакуировала местных жителей из-под Ирпеня.

В Харькове елку установили в метро

В Харькове, постоянно страдающем от жестоких российских обстрелов из-за приближенности к границе, главную елку города установили прямо в метро на станции "Университетская".

Елка Харьков

В горсовете сообщили, что с сегодняшнего дня и до седьмого января включительно на станции метро "Университет" для маленьких харьковчан и детей-переселенцев будут показывать сказочный спектакль "Белая колдунья Лединелла".

Противотанковый еж на городе звезды во Львове

Во Львове макушку елки, которая традиционно расположена на площади перед Оперным театром, украсили сияющим противотанковым ежом, сообщила пресс-служба городского совета. Такую верхушку изготовили два слесаря и сварщик цеха мехообработки вагоноремонтных мастерских "Львовэлектротранс". Вес изделия – 1,3 кг, размер – 1,2 м, материал – алюминиевый тавр.

Елка с противотанковым ежом во Львове

Высота елки – 14 метров, ее городу подарило кожевенное предприятие "Рассвет". На елке уменьшили количество иллюминации для экономии — освещение будет потреблять 1 кВт⋅ч.

Елка будет светиться только с 17:00 до 22:00. В случае отключения электроэнергии на проспекте Свободы, елку отдельно подсвечивать не будут.

Дерево на снаряде в Хмельницком

В Хмельницком установили небольшую елку на обломке российской ракеты С-300. Само дерево украсили украинскими флагами и гирляндами.

Это выглядит так:

Кропивницкий. Деревья символизируют города-герои

В Кропивницком установили 12 елок, которые символизируют единение с 10 пострадавшими от российской агрессии городами-героями Украины и двух елок в честь Вооруженных Сил Украины и волонтеров, сообщила ОГА.

Их украшали люди, которые вынужденно покинули эти города и нашли убежище в Кировоградской и Кропивницком.

В Кропивницком установили 12 елок

Новогодний городок будет работать до 8 января 2023 года.

Елка из маскировочной сетки в Николаеве

Одной из самых известных стала елка в Николаеве, которую собрали из маскировочных сеток. Собственно елка — памятник святому Николаю, закрытый мешками с песком от обстрелов, на который сверху набросили еще и сетку.

Телеведущий Руслан Сеничкин поделился фотографиями елки:

Елку украсят шариками, игрушками и гирляндами.

Елка с генератором в Кременчуге

Елка в Кременчуге

Дерево украшено украшениями в желто-голубых цветах.

В городе Кременчуг на Полтавщине возле елки поставили один из главных атрибутов уходящего года — генератор. Главную елку подключили к генератору – такую инициативу проявил предприниматель, обустроивший каток на площади Победы. На катке обустроили "Пункт Несокрушимости", в котором каждый может подзарядить свой гаджет и согреться.

Работать елка будет с 16:00 до 20:00. Само дерево украшено украшениями в желто-голубых цветах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что относительно необходимости устанавливать елку в Киеве в этом году шли дискуссии. В начале ноября на сайте Киевского горсовета зарегистрировали петицию с предложением отказаться от установки елки на Софийской площади. Но после консультаций городские власти все же решили установить дерево.