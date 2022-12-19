Протитанковий їжак замість зірки та дерево-кікімора. Підбірка ялинок незламності України

Сьогодні у Києві на Софійській площі засвітили енергоощадні гірлянди на головній ялинці країни. Церемонія традиційно відбулася 19 грудня, до Дня святого Миколая, але зовнішній вигляд "зеленої красуні" трохи скромніший, ніж у минулі роки.

Прикрашати ялинки взялися і в інших містах України, вигадуючи цікаві концепції та доводячи, що напад росії — це не привід відмовлятися від різдвяного дива.

"Ялинка незламності" на Софійській площі

У столиці цьогорічне святкове дерево назвали "Ялинкою незламності", повідомив мер Віталій Кличко. Вона складає 12 метрів у висоту (замість 31-го, як минулого року), прикраси на ялинці всі досить прості та патріотичні, з натяком на бажання якнайшвидше закінчити війну.

Головна ялинка країни

З одного боку ялинка прикрашена іграшками в кольорах національного прапора, з іншого — вирізаними з дерева фігурками білих голубів, що має підкреслювати прагнення до миру. На маківці замість різдвяної зірки — тризуб. Більше фото цьогорічних декорацій можна подивитися у репортажі "Телеграфу".

Святкова ялинка-2023 у Києві

Фотозона біля головної ялинки також у напівтемряві

Як прикрашали ялинку в умовах війни — дивіться тут. Біля ялинки можна буде підзарядити гаджети. Жодних ярмарків та святкових заходів не планується.

З іншого боку на ялинці розмістили фігурки голубів з дерева

Крути педалі для світла. Ялинка на вокзалі

Оригінальна ялинка на вокзалі у Києві

На київському вокзалі сьогодні відкрили особливу ялинку. Її можна засвітити тільки за допомогою велосипеду, таким чином акумулюючи енергію для гірлянд.

Очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін оприлюднив відео підготовки:

Колеса до цього велосипеду виготовлені з деталей з електрички, яка весною евакуйовувала місцевих мешканців з-під Ірпеня.

У Харкові ялинку встановили у метро

У Харкові, який постійно потерпає від жорстоких російських обстрілів через наближеність до кордону, головну ялинку міста встановили прямісінько у метро на станції "Університетська".

Ялинка Харків

У міськраді повідомили, що відсьогодні й до сьомого січня включно на станції метро "Університет" для маленьких харків'ян та дітей-переселенців будуть показувати казкову виставу "Біла чаклунка Ледінелла".

Протитанковий їжак на місті зірки у Львові

У Львові маківку ялинки, яка традиційно розташована на площі перед Оперним театром, прикрасили сяючим протитанковим їжаком, повідомила пресслужба міської ради. Таку верхівку виготовили два слюсарі та зварювальник цеху механообробки вагоно-ремонтних майстерень "Львівелектротранс". Вага виробу – 1,3 кг, розмір – 1,2 м, матеріал – алюмінієвий тавр.

Ялинка з протитанковим їжаком у Львові

Висота ялинки – 14 метрів, її місту подарувало шкіряне підприємство "Світанок". На ялинці зменшили кількість ілюмінації задля економії — освітлення споживатиме 1 кВт на годину.

Ялинка буде світитись лише з 17:00 до 22:00. У випадку відключення електроенергії на проспекті Свободи, ялинку окремо підсвічувати не будуть.

Дерево на снаряді у Хмельницькому

У Хмельницькому встановили невелику ялинку на уламку російської ракети С-300. Саме дерево прикрасили українськими прапорами та гірляндами.

Це виглядає так:

Кропивницький. Дерева символізують міста-герої

У Кропивницькому встановили 12 ялинок, які символізують єднання із 10 містами-героями України, що постраждали від російської агресії, та двох ялинок на честь Збройних Сил України та волонтерів, повідомила ОДА.

Їх прикрашали люди, що вимушено покинули ці міста і знайшли прихисток на Кіровоградщині та у Кропивницькому.

У Кропивницькому встановили 12 ялинок

Новорічне містечко працюватиме до 8 січня 2023 року.

Ялинка з маскувальної сітки у Миколаєві

Однієї з найбільш відомих стала ялинка у Миколаєві, яку зібрали із маскувальних сіток. Власне ялинка — це пам’ятник святому Миколаю, закритий мішками з піском від обстрілів, на який зверху накинули ще й сітку.

Телеведучий Руслан Сенічкін поділився фотографіями ялинки:

Ялинку прикрасять кульками, іграшками та гірляндами.

Ялинка з генератором у Кременчуці

Ялинка у Кременчуці

Дерево оздобили прикрасами у жовто-блакитних кольорах

У місті Кременчук на Полтавщині біля ялинки поставили один із головних атрибутів року, що минає, — генератор. Головну ялинку підключили до генератора – таку ініціативу проявив підприємець, котрий облаштував ковзанку на площі Перемоги. На ковзанці облаштували "Пункт Незламності" в якому кожен може підзарядити свій гаджет та зігрітися.

Працювати ялинка буде з 16:00 до 20:00. Саме дерево оздобили прикрасами у жовто-блакитних кольорах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що стосовно необхідності встановлювати ялинку у Києві цього року точилися дискусії. На початку листопада на сайті Київської міськради зареєстрували петицію з пропозицією відмовитися від встановлення ялинки на Софійській площі. Але після консультацій міська влада все ж вирішила встановити дерево.