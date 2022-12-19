Протитанковий їжак замість зірки та дерево-кікімора. Підбірка ялинок незламності України
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Сьогодні у Києві на Софійській площі засвітили енергоощадні гірлянди на головній ялинці країни. Церемонія традиційно відбулася 19 грудня, до Дня святого Миколая, але зовнішній вигляд "зеленої красуні" трохи скромніший, ніж у минулі роки.
Прикрашати ялинки взялися і в інших містах України, вигадуючи цікаві концепції та доводячи, що напад росії — це не привід відмовлятися від різдвяного дива.
"Ялинка незламності" на Софійській площі
У столиці цьогорічне святкове дерево назвали "Ялинкою незламності", повідомив мер Віталій Кличко. Вона складає 12 метрів у висоту (замість 31-го, як минулого року), прикраси на ялинці всі досить прості та патріотичні, з натяком на бажання якнайшвидше закінчити війну.
З одного боку ялинка прикрашена іграшками в кольорах національного прапора, з іншого — вирізаними з дерева фігурками білих голубів, що має підкреслювати прагнення до миру. На маківці замість різдвяної зірки — тризуб. Більше фото цьогорічних декорацій можна подивитися у репортажі "Телеграфу".
Як прикрашали ялинку в умовах війни — дивіться тут. Біля ялинки можна буде підзарядити гаджети. Жодних ярмарків та святкових заходів не планується.
Крути педалі для світла. Ялинка на вокзалі
На київському вокзалі сьогодні відкрили особливу ялинку. Її можна засвітити тільки за допомогою велосипеду, таким чином акумулюючи енергію для гірлянд.
Очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін оприлюднив відео підготовки:
Колеса до цього велосипеду виготовлені з деталей з електрички, яка весною евакуйовувала місцевих мешканців з-під Ірпеня.
У Харкові ялинку встановили у метро
У Харкові, який постійно потерпає від жорстоких російських обстрілів через наближеність до кордону, головну ялинку міста встановили прямісінько у метро на станції "Університетська".
У міськраді повідомили, що відсьогодні й до сьомого січня включно на станції метро "Університет" для маленьких харків'ян та дітей-переселенців будуть показувати казкову виставу "Біла чаклунка Ледінелла".
Протитанковий їжак на місті зірки у Львові
У Львові маківку ялинки, яка традиційно розташована на площі перед Оперним театром, прикрасили сяючим протитанковим їжаком, повідомила пресслужба міської ради. Таку верхівку виготовили два слюсарі та зварювальник цеху механообробки вагоно-ремонтних майстерень "Львівелектротранс". Вага виробу – 1,3 кг, розмір – 1,2 м, матеріал – алюмінієвий тавр.
Висота ялинки – 14 метрів, її місту подарувало шкіряне підприємство "Світанок". На ялинці зменшили кількість ілюмінації задля економії — освітлення споживатиме 1 кВт на годину.
Ялинка буде світитись лише з 17:00 до 22:00. У випадку відключення електроенергії на проспекті Свободи, ялинку окремо підсвічувати не будуть.
Дерево на снаряді у Хмельницькому
У Хмельницькому встановили невелику ялинку на уламку російської ракети С-300. Саме дерево прикрасили українськими прапорами та гірляндами.
Це виглядає так:
Кропивницький. Дерева символізують міста-герої
У Кропивницькому встановили 12 ялинок, які символізують єднання із 10 містами-героями України, що постраждали від російської агресії, та двох ялинок на честь Збройних Сил України та волонтерів, повідомила ОДА.
Їх прикрашали люди, що вимушено покинули ці міста і знайшли прихисток на Кіровоградщині та у Кропивницькому.
Новорічне містечко працюватиме до 8 січня 2023 року.
Ялинка з маскувальної сітки у Миколаєві
Однієї з найбільш відомих стала ялинка у Миколаєві, яку зібрали із маскувальних сіток. Власне ялинка — це пам’ятник святому Миколаю, закритий мішками з піском від обстрілів, на який зверху накинули ще й сітку.
Телеведучий Руслан Сенічкін поділився фотографіями ялинки:
Ялинку прикрасять кульками, іграшками та гірляндами.
Ялинка з генератором у Кременчуці
У місті Кременчук на Полтавщині біля ялинки поставили один із головних атрибутів року, що минає, — генератор. Головну ялинку підключили до генератора – таку ініціативу проявив підприємець, котрий облаштував ковзанку на площі Перемоги. На ковзанці облаштували "Пункт Незламності" в якому кожен може підзарядити свій гаджет та зігрітися.
Працювати ялинка буде з 16:00 до 20:00. Саме дерево оздобили прикрасами у жовто-блакитних кольорах.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що стосовно необхідності встановлювати ялинку у Києві цього року точилися дискусії. На початку листопада на сайті Київської міськради зареєстрували петицію з пропозицією відмовитися від встановлення ялинки на Софійській площі. Але після консультацій міська влада все ж вирішила встановити дерево.