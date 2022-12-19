У Харкові головну ялинку встановили під землею: фото, відео

Головну ялинку Харкова встановили під землею – Новий рік харків'яни зможуть зустрічати у метро.

У Харкові 19 грудня у день Святого Миколая відкрили головну ялинку міста. Цього року новорічну красуню встановили у метро на станції "Університет".

Через війну провести святкові акції у традиційному місці — на площі Свободи — неможливо. Для святкування обрали найбезпечніше місце — підземку, яка за місяці війни стала прихистком для багатьох харків'ян.

Висота новорічного дерева в метро — 5,5 метра, біля нього стоїть будиночок Святого Миколая, де можна залишати листи з побажаннями. Крім того, комунальники облаштували декілька новорічних інсталяцій та фотозон. Новорічним декором прикрасили й інші станції метрополітену. За словами мера, бюджетні кошти на це не витрачалися, допомогли спонсори.

В метро також змонтували невеличку сцену, де будуть проходити новорічні заходи та концерти для дітей.

На відкриття ялинки прийшло багато містян — люди фотографуються, для дітлахів влаштували розваги. Попри нелегкий час вдалося організувати святкову атмосферу та підняти харків'янам настрій. Всі бажаючі можуть прийти до ялинки святкувати Новий рік.

Слід відзначити, що харківське метро почало працювати у травні, коли ЗСУ відтіснили російських окупантів подалі від міста. Зараз вхід до харківського метрополітену залишається безкоштовним.

У Харкові встановили новорічну ялинку на станції "Університет"

Відкриття відбулося 19 грудня

Для дітлахів провели розваги

Харків'яни фотографуються біля новорічних інсталяцій

Ялинку Харкова встановили у метро

Також у метро встановили сцену

Ялинку Харкова встановили у метро

Фото та відео: Максим Іванов

Нагадаємо, головну ялинку країни встановили у Києві на Софійській площі. Цього року новорічне дерево енергозберігаюче і біля нього можна зарядити гаджети. Жодних ярмарків та святкових заходів не планується.