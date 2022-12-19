З Днем святого Миколая! Барвисті відеопривітання, картинки та листівки українською мовою

Не забудьте у свято Миколи привітати своїх рідних та близьких.

У понеділок, 19 грудня, згідно з церковним календарем, відзначається День Святого Миколая. Цього дня православна церква вшановує пам’ять Святого Миколая Чудотворця. Зазначимо, що це свято здавна вважається найпершим із різдвяних та новорічних свят.

Зимовий Миколай вважається покровителем моряків, студентів та торговців і особливо дітей, адже вранці 19 грудня вони знаходять під своїми подушками подарунки. В основному це мають бути солодощі.

Також цього дня заведено вітати зі святом рідних та друзів. "Телеграф" підготував для своїх читачів добірку листівок та привітань у листівках, картинках та відео українською мовою, які, напевно, сподобаються вашим близьким.

Привітання з Днем святого Миколая: картинки та листівки

Відеопривітання з Днем святого Миколая

Раніше "Телеграф" писав, які свята українці відзначають у грудні 2022 року.