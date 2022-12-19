С Днем святого Николая! Красочные видеопоздравления, картинки и открытки на украинском языке

Не забудьте в праздник Николая поздравить своих родных и близких.

В понедельник, 19 декабря, согласно церковному календарю, отмечается День Святого Николая. В этот день православная церковь почитает память Святого Николая Чудотворца. Отметим, что этот праздник издавна считается самым первым из рождественских и новогодних праздников.

Зимний Николай считается покровителем моряков, студентов и торговцев и особенно детей, ведь утром 19 декабря они находят под своими подушками подарки. В основном это должны быть сладости.

Также в этот день принято поздравлять с праздником родных и друзей. "Телеграф" подготовил для своих читателей подборку открыток и поздравлений в открытках, картинках и видео на украинском языке, которые наверняка понравятся вашим близким.

Поздравления с Днем святого Николая: картинки и открытки

Видеопоздравления с Днем святого Николая

Ранее "Телеграф" писал, какие праздники украинцы отмечают в декабре 2022 года.