С Днем святого Николая! Красочные видеопоздравления, картинки и открытки на украинском языке
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Не забудьте в праздник Николая поздравить своих родных и близких.
В понедельник, 19 декабря, согласно церковному календарю, отмечается День Святого Николая. В этот день православная церковь почитает память Святого Николая Чудотворца. Отметим, что этот праздник издавна считается самым первым из рождественских и новогодних праздников.
Зимний Николай считается покровителем моряков, студентов и торговцев и особенно детей, ведь утром 19 декабря они находят под своими подушками подарки. В основном это должны быть сладости.
Также в этот день принято поздравлять с праздником родных и друзей. "Телеграф" подготовил для своих читателей подборку открыток и поздравлений в открытках, картинках и видео на украинском языке, которые наверняка понравятся вашим близким.
Поздравления с Днем святого Николая: картинки и открытки
Видеопоздравления с Днем святого Николая
Ранее "Телеграф" писал, какие праздники украинцы отмечают в декабре 2022 года.