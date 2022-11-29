Когда отмечаем День Андрея Певрозванного, а когда Святого Николая: календарь церковных праздников на декабрь

В декабре отмечаются Введение во Храм Пресвятой Богородицы, и Андрея Первозванного и Николая Чудотворца

То, когда отмечать Рождество прекрасно знают все украинцы. А вот какие еще церковные праздники отмечаются в ноябре? Это и Введение во Храм Пресвятой Богородицы, и Андрея Первозванного и Николая Чудотворца. "Телеграф" подробно расскажет, когда нужно отмечать каждый из них.

Какие церковные праздники отмечают в декабре 2022 года:

Церковный календарь на декабрь 2022

1 декабря — День святых мучеников Платона и Романа;

2 декабря — День пророка Авдия, мученика Варлаама;

3 декабря — Преждеосвящение. Введение преподобного Григория Декаполита;

4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы;

5 декабря — апостола Филимона и тех, что с ним;

6 декабря — святых епископов Амфилохия и Григория;

7 декабря — великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия;

8 декабря — священномучеников Петра и Климента;

9 декабря — преподобного Алипия Столпника;

10 декабря — День памяти святого Иакова, Знамения Пресвятой Богородицы;

11 декабря — преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;

12 декабря — мучеников Парамона и Филумена;

13 декабря — апостола Андрея Первозванного;

14 декабря — пророка Наума;

15 декабря — пророка Аввакума;

16 декабря — пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;

17 декабря — великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;

18 декабря — преподобного Саввы Освященного;

19 декабря — Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;

20 декабря — День Амвросия Медиоланского;

21 декабря — преподобного Патапия Фивского;

22 декабря — Непорочное Зачатие святой Анной пресвятой Богородицы;

23 декабря — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

24 декабря — преподобного Даниила Столпника;

25 декабря — святого Спиридона, епископа Тримитийского, Рождество Христово (по григорианскому календарю);

26 декабря — мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;

27 декабря — мучеников Тырса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;

28 декабря — преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;

29 декабря — День святого Аггея (Огия), одного из последних пророков Ветхого Завета;

30 декабря — День памяти пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;

31 декабря — мученика Севастиана и других.

Ранее "Телеграф" писал, когда в 2023 году будет отмечаться еще один важный церковный праздник – Пасха.