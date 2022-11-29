Когда отмечаем День Андрея Певрозванного, а когда Святого Николая: календарь церковных праздников на декабрь
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В декабре отмечаются Введение во Храм Пресвятой Богородицы, и Андрея Первозванного и Николая Чудотворца
То, когда отмечать Рождество прекрасно знают все украинцы. А вот какие еще церковные праздники отмечаются в ноябре? Это и Введение во Храм Пресвятой Богородицы, и Андрея Первозванного и Николая Чудотворца. "Телеграф" подробно расскажет, когда нужно отмечать каждый из них.
Какие церковные праздники отмечают в декабре 2022 года:
1 декабря — День святых мучеников Платона и Романа;
2 декабря — День пророка Авдия, мученика Варлаама;
3 декабря — Преждеосвящение. Введение преподобного Григория Декаполита;
4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы;
5 декабря — апостола Филимона и тех, что с ним;
6 декабря — святых епископов Амфилохия и Григория;
7 декабря — великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия;
8 декабря — священномучеников Петра и Климента;
9 декабря — преподобного Алипия Столпника;
10 декабря — День памяти святого Иакова, Знамения Пресвятой Богородицы;
11 декабря — преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;
12 декабря — мучеников Парамона и Филумена;
13 декабря — апостола Андрея Первозванного;
14 декабря — пророка Наума;
15 декабря — пророка Аввакума;
16 декабря — пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;
17 декабря — великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;
18 декабря — преподобного Саввы Освященного;
19 декабря — Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;
20 декабря — День Амвросия Медиоланского;
21 декабря — преподобного Патапия Фивского;
22 декабря — Непорочное Зачатие святой Анной пресвятой Богородицы;
23 декабря — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
24 декабря — преподобного Даниила Столпника;
25 декабря — святого Спиридона, епископа Тримитийского, Рождество Христово (по григорианскому календарю);
26 декабря — мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;
27 декабря — мучеников Тырса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
28 декабря — преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;
29 декабря — День святого Аггея (Огия), одного из последних пророков Ветхого Завета;
30 декабря — День памяти пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;
31 декабря — мученика Севастиана и других.
Ранее "Телеграф" писал, когда в 2023 году будет отмечаться еще один важный церковный праздник – Пасха.