Как украинцы будут отдыхать в декабре-2022: календарь выходных и праздников

В декабре ожидаются несколько важных праздничных дат, в том числе День Вооруженных Сил Украины

Первый месяц зимы насыщен праздниками и важными датами, в частности, в декабре празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю. Однако ожидать дополнительных выходных в связи с государственными праздниками не стоит. Они не предусмотрены военным положением, которое ввела Украина в связи с полномасштабным нападение рф.

"Телеграф" рассказывает, сколько рабочих и выходных дней ожидается в декабре 2022 года. В календаре на первый зимний месяц обозначено немало профессиональных, церковных и международных праздничных дат.

В декабре 2022 года у украинцев будет 22 рабочих и 9 нерабочих дней. На выходной день, субботу, выпадает и 31 декабря. Так что Новый год 2023 будем встречать в ночь с субботы на воскресенье.

Выходные в декабре-2022 в Украине

Выходные: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 декабря.

Рабочие дни: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 декабря.

Дополнительные выходные: нет.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Праздники в декабре-2022 в Украине

Календарь на декабрь 2022

1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры Украины

— Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры Украины 3 декабря — Международный день инвалидов

— Международный день инвалидов 4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы

— Введение во Храм Пресвятой Богородицы 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины

— День Вооруженных Сил Украины 7 декабря — День местного самоуправления в Украине

— День местного самоуправления в Украине 12 декабря — День сухопутных войск Украины

— День сухопутных войск Украины 13 декабря — апостола Андрея Первозванного

— апостола Андрея Первозванного 15 декабря — День работников суда Украины

— День работников суда Украины 19 декабря — День Святого Николая Чудотворца

— День Святого Николая Чудотворца 22 декабря — День энергетика

— День энергетика 25 декабря — Рождество Христово (по григорианскому календарю)

Календарь церковных праздников на декабрь 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.