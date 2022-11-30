Как украинцы будут отдыхать в декабре-2022: календарь выходных и праздников
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В декабре ожидаются несколько важных праздничных дат, в том числе День Вооруженных Сил Украины
Первый месяц зимы насыщен праздниками и важными датами, в частности, в декабре празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю. Однако ожидать дополнительных выходных в связи с государственными праздниками не стоит. Они не предусмотрены военным положением, которое ввела Украина в связи с полномасштабным нападение рф.
"Телеграф" рассказывает, сколько рабочих и выходных дней ожидается в декабре 2022 года. В календаре на первый зимний месяц обозначено немало профессиональных, церковных и международных праздничных дат.
В декабре 2022 года у украинцев будет 22 рабочих и 9 нерабочих дней. На выходной день, субботу, выпадает и 31 декабря. Так что Новый год 2023 будем встречать в ночь с субботы на воскресенье.
Выходные в декабре-2022 в Украине
Выходные: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 декабря.
Рабочие дни: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 декабря.
Дополнительные выходные: нет.
Сокращенные рабочие дни: нет.
Праздники в декабре-2022 в Украине
- 1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры Украины
- 3 декабря — Международный день инвалидов
- 4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы
- 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины
- 7 декабря — День местного самоуправления в Украине
- 12 декабря — День сухопутных войск Украины
- 13 декабря — апостола Андрея Первозванного
- 15 декабря — День работников суда Украины
- 19 декабря — День Святого Николая Чудотворца
- 22 декабря — День энергетика
- 25 декабря — Рождество Христово (по григорианскому календарю)
Календарь церковных праздников на декабрь 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.