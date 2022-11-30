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Как украинцы будут отдыхать в декабре-2022: календарь выходных и праздников

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Из-за военного положения дополнительных выходных в декабре нет
Из-за военного положения дополнительных выходных в декабре нет. Фото Коллаж "Телеграфа"

В декабре ожидаются несколько важных праздничных дат, в том числе День Вооруженных Сил Украины

Первый месяц зимы насыщен праздниками и важными датами, в частности, в декабре празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю. Однако ожидать дополнительных выходных в связи с государственными праздниками не стоит. Они не предусмотрены военным положением, которое ввела Украина в связи с полномасштабным нападение рф.

"Телеграф" рассказывает, сколько рабочих и выходных дней ожидается в декабре 2022 года. В календаре на первый зимний месяц обозначено немало профессиональных, церковных и международных праздничных дат.

В декабре 2022 года у украинцев будет 22 рабочих и 9 нерабочих дней. На выходной день, субботу, выпадает и 31 декабря. Так что Новый год 2023 будем встречать в ночь с субботы на воскресенье.

Выходные в декабре-2022 в Украине

Выходные: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 декабря.

Рабочие дни: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 декабря.

Дополнительные выходные: нет.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Праздники в декабре-2022 в Украине

Выходные и праздники в декабре 2022
Календарь на декабрь 2022
  • 1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры Украины
  • 3 декабря — Международный день инвалидов
  • 4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы
  • 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины
  • 7 декабря — День местного самоуправления в Украине
  • 12 декабря — День сухопутных войск Украины
  • 13 декабря — апостола Андрея Первозванного
  • 15 декабря — День работников суда Украины
  • 19 декабря — День Святого Николая Чудотворца
  • 22 декабря — День энергетика
  • 25 декабря — Рождество Христово (по григорианскому календарю)

Календарь церковных праздников на декабрь 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.

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#Календарь #Праздники #Декабрь