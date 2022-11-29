Коли святкуємо День Андрія Певрозванного, а коли Святого Миколая: календар церковних свят на грудень
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У грудні відзначаються Введення до Храму Пресвятої Богородиці, та Андрія Первозванного та Миколи Чудотворця
Те, коли відзначати Різдво чудово знають усі українці. А ось які ще церковні свята відзначаються у листопаді? Це і Введення до Храму Пресвятої Богородиці, і Андрія Первозванного та Миколи Чудотворця. "Телеграф" докладно розповість, коли потрібно відзначати кожен із них.
Які церковні свята відзначають у грудні 2022 року:
1 грудня — День святих мучеників Платона та Романа;
2 грудня — День пророка Авдія, мученика Варлаама;
3 грудня — Передосвячення. Введення преподобного Григорія Декаполіта;
4 грудня — Введення в Храм Пресвятої Богородиці;
5 грудня — апостола Філімона і тих, що з ним;
6 грудня — святих єпископів Амфілохія та Григорія;
7 грудня — великомучениці Катерини та великомученика Меркурія;
8 грудня — священномучеників Петра та Климента;
9 грудня — преподобного Аліпія Стовпника;
10 грудня — День пам’яті святого Якова, Знамення Пресвятої Богородиці;
11 грудня — преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха;
12 грудня — мучеників Парамона та Філумена;
13 грудня — апостола Андрія Первозванного;
14 грудня — пророка Наума;
15 грудня — пророка Авакума;
16 грудня — пророка Софонія, преподобного Іоанна Молчальника;
17 грудня — великомучениці Варвари, преподобного Іоанна Дамаскіна;
18 грудня — преподобного Сави Освяченого;
19 грудня — Миколи Чудотворця;
20 грудня — День Амвросія Медіоланського;
21 грудня — преподобного Патапія Фівського;
22 грудня — Непорочне Зачаття святою Анною пресвятої Богородиці;
23 грудня — мучеників Міни, Єрмогена та Євграфа;
24 грудня — преподобного Данила Стовпника;
25 грудня — святого Спиридона, єпископа Тримітійського, Різдво Христове (за григоріанським календарем);
26 грудня — мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія та Ореста;
27 грудня — мучеників Тирса, Левкія, Філімона, Аполлонія, Калініка;
28 грудня — преподобного Павла, святителя Стефана та мученика Елевтерія;
29 грудня — День святого Аггея (Огія), одного з останніх пророків Старого Завіту;
30 грудня — День пам’яті пророка Данила та Ананії, Азарії та Мисаїла;
31 грудня — мученика Севастіана та інших.
Раніше "Телеграф" писав, коли у 2023 році відзначатиметься ще одне важливе церковне свято – Великдень.