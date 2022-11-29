Коли святкуємо День Андрія Певрозванного, а коли Святого Миколая: календар церковних свят на грудень

У грудні відзначаються Введення до Храму Пресвятої Богородиці, та Андрія Первозванного та Миколи Чудотворця

Те, коли відзначати Різдво чудово знають усі українці. А ось які ще церковні свята відзначаються у листопаді? Це і Введення до Храму Пресвятої Богородиці, і Андрія Первозванного та Миколи Чудотворця. "Телеграф" докладно розповість, коли потрібно відзначати кожен із них.

Які церковні свята відзначають у грудні 2022 року:

Церковний календар на грудень 2022

1 грудня — День святих мучеників Платона та Романа;

2 грудня — День пророка Авдія, мученика Варлаама;

3 грудня — Передосвячення. Введення преподобного Григорія Декаполіта;

4 грудня — Введення в Храм Пресвятої Богородиці;

5 грудня — апостола Філімона і тих, що з ним;

6 грудня — святих єпископів Амфілохія та Григорія;

7 грудня — великомучениці Катерини та великомученика Меркурія;

8 грудня — священномучеників Петра та Климента;

9 грудня — преподобного Аліпія Стовпника;

10 грудня — День пам’яті святого Якова, Знамення Пресвятої Богородиці;

11 грудня — преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха;

12 грудня — мучеників Парамона та Філумена;

13 грудня — апостола Андрія Первозванного;

14 грудня — пророка Наума;

15 грудня — пророка Авакума;

16 грудня — пророка Софонія, преподобного Іоанна Молчальника;

17 грудня — великомучениці Варвари, преподобного Іоанна Дамаскіна;

18 грудня — преподобного Сави Освяченого;

19 грудня — Миколи Чудотворця;

20 грудня — День Амвросія Медіоланського;

21 грудня — преподобного Патапія Фівського;

22 грудня — Непорочне Зачаття святою Анною пресвятої Богородиці;

23 грудня — мучеників Міни, Єрмогена та Євграфа;

24 грудня — преподобного Данила Стовпника;

25 грудня — святого Спиридона, єпископа Тримітійського, Різдво Христове (за григоріанським календарем);

26 грудня — мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія та Ореста;

27 грудня — мучеників Тирса, Левкія, Філімона, Аполлонія, Калініка;

28 грудня — преподобного Павла, святителя Стефана та мученика Елевтерія;

29 грудня — День святого Аггея (Огія), одного з останніх пророків Старого Завіту;

30 грудня — День пам’яті пророка Данила та Ананії, Азарії та Мисаїла;

31 грудня — мученика Севастіана та інших.

Раніше "Телеграф" писав, коли у 2023 році відзначатиметься ще одне важливе церковне свято – Великдень.