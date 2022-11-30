Як українці відпочиватимуть у грудні-2022: календар вихідних і свят
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У грудні очікуються кілька важливих святкових дат, зокрема День Збройних Сил України
Перший місяць зими насичений святами та важливими датами, зокрема, у грудні святкують Різдво Христове за григоріанським календарем. Однак очікувати на додаткові вихідні у зв’язку з державними святами не варто. Вони не передбачені військовим станом, який запровадила Україна у зв’язку з повномасштабним нападом рф.
"Телеграф" розповідає, скільки робочих та вихідних днів очікується у грудні 2022 року. У календарі на перший зимовий місяць визначено чимало професійних, церковних та міжнародних святкових дат.
У грудні 2022 року в українців буде 22 робочих і 9 неробочих днів. На вихідний день, суботу, припадає і 31 грудня. Тож Новий рік 2023 зустрічатимемо в ніч із суботи на неділю.
Вихідні у грудні-2022 в Україні
Вихідні : 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 та 31 грудня.
Робочі дні: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 грудня.
Додаткові вихідні: ні.
Скорочені робочі дні: ні.
Свята у грудні-2022 в Україні
- 1 грудня — Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури України.
- 3 грудня — Міжнародний день інвалідів
- 4 грудня — Введення в Храм Пресвятої Богородиці
- 6 грудня — День Збройних Сил України
- 7 грудня — День місцевого самоврядування в Україні
- 12 грудня — День сухопутних військ України
- 13 грудня — апостола Андрія Первозванного
- 15 грудня — День працівників суду України
- 19 грудня — День Святого Миколая Чудотворця
- 22 грудня — День енергетика
- 25 грудня — Різдво Христове (за григоріанським календарем)
Календар церковних свят на грудень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.