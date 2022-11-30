Як українці відпочиватимуть у грудні-2022: календар вихідних і свят

У грудні очікуються кілька важливих святкових дат, зокрема День Збройних Сил України

Перший місяць зими насичений святами та важливими датами, зокрема, у грудні святкують Різдво Христове за григоріанським календарем. Однак очікувати на додаткові вихідні у зв’язку з державними святами не варто. Вони не передбачені військовим станом, який запровадила Україна у зв’язку з повномасштабним нападом рф.

"Телеграф" розповідає, скільки робочих та вихідних днів очікується у грудні 2022 року. У календарі на перший зимовий місяць визначено чимало професійних, церковних та міжнародних святкових дат.

У грудні 2022 року в українців буде 22 робочих і 9 неробочих днів. На вихідний день, суботу, припадає і 31 грудня. Тож Новий рік 2023 зустрічатимемо в ніч із суботи на неділю.

Вихідні у грудні-2022 в Україні

Вихідні : 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 та 31 грудня.

Робочі дні: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 грудня.

Додаткові вихідні: ні.

Скорочені робочі дні: ні.

Свята у грудні-2022 в Україні

Календар на грудень 2022

1 грудня — Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури України.

— Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури України. 3 грудня — Міжнародний день інвалідів

— Міжнародний день інвалідів 4 грудня — Введення в Храм Пресвятої Богородиці

— Введення в Храм Пресвятої Богородиці 6 грудня — День Збройних Сил України

— День Збройних Сил України 7 грудня — День місцевого самоврядування в Україні

— День місцевого самоврядування в Україні 12 грудня — День сухопутних військ України

— День сухопутних військ України 13 грудня — апостола Андрія Первозванного

— апостола Андрія Первозванного 15 грудня — День працівників суду України

— День працівників суду України 19 грудня — День Святого Миколая Чудотворця

— День Святого Миколая Чудотворця 22 грудня — День енергетика

— День енергетика 25 грудня — Різдво Христове (за григоріанським календарем)

Календар церковних свят на грудень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.