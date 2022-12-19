В Харькове главную елку установили под землей: фото, видео

Главную елку Харькова установили под землей – Новый год харьковчане смогут встречать в метро.

В Харькове 19 декабря в день Святого Николая открыли главную елку города. В этом году новогоднюю красавицу установили в метро на станции "Университет".

Из-за войны провести праздничные акции в традиционном месте — на площади Свободы — невозможно. Для празднования выбрали самое безопасное место — подземку, которая за месяцы войны стала убежищем для многих харьковчан.

Высота новогоднего дерева в метро – 5,5 метра, возле него стоит домик Святого Николая, где можно оставлять письма с пожеланиями. Кроме того, коммунальщики обустроили несколько новогодних инсталляций и фотозон. Новогодним декором украсили и другие станции метрополитена. По словам мэра, бюджетные средства на это не тратились, помогли спонсоры.

В метро также смонтировали небольшую сцену, где пройдут новогодние мероприятия и концерты для детей.

На открытие елки пришло много горожан — люди фотографируются, для детей устроили развлечения. Несмотря на нелегкое время, удалось организовать праздничную атмосферу и поднять харьковчанам настроение. Все желающие могут прийти к елке праздновать Новый год.

Следует отметить, что харьковское метро начало работать в мае, когда ВСУ оттеснили российских оккупантов подальше от города. Сейчас вход в харьковский метрополитен остается бесплатным.

В Харькове установили новогоднюю елку на станции "Университет"

Открытие состоялось 19 декабря

Для детей устроли развлечения

Харьковчане фотографируются возле новогодних инсталляций

Елку Харькова установили в метро

Также в метро установили сцену

Елку Харькова установили в метро

Фото и видео: Максим Иванов

Напомним, главную елку страны установили в Киеве на Софийской площади. В этом году новогоднее дерево энергосберегающее и возле него можно зарядить гаджеты. Никаких ярмарок и праздничных мероприятий не планируется.