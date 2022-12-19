"Не дамо вкрасти свято": в Києві запалили вогні на головній ялинці країни (фото, відео)

"Ялинку незламності" прикрасили синіми і жовтими кульками.

У Києві на Софіївській площі у день святого Миколая 19 грудня засвітили вогні на головній ялинці країни. Новорічна красуня штучна і не така велика, як завжди – 12 метрів замість 31-го, як минулого року.

Цьогорічну ялинку назвали "Ялинкою незламності" і прикрасили тисячами куль синього та жовтого кольорів, білими голубами та верхівкою у вигляді герба України.

Гірлянди використали енергозберігаючі, що світитимуться від генератора. Крім того, біля новорічного дерева встановили точки для підзарядки телефонів та інших гаджетів.

Головна ялинка країни 2023

Святкове дерево назвали "Ялинкою незламності"

Відкриття відбулося на день Святого Миколая

Верхівка ялинки у вигляді герба України

Біля ялинки фотографують дітлахів

Гірлянди світяться від генератора

Головна ялинка країни 2023

На Софійську площу завітав і мер Києва Віталій Кличко. Він розповів, що святкове дерево назвали "Ялинкою незламності" і встановили за кошти спонсорів.

"Багато було дискусій — чи потрібно встановлювати ялинку. Спираючись на те, що росіяни хочуть вкрасти в нас нормальне життя і хочуть вкрасти в наших дітей велике свято Святого Миколая, Новий рік, Різдво. Ми не дамо вкрасти свято і тому символічно встановили ялинку.

Вона не така, як в тому році. Цього року немає багато іграшок, освітлення, атракціонів", – додав мер міста.

Фото і відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, 19 грудня засвітили вогні і на головній ялинці Харкова. Цього року новорічну красуню встановили у метро на станції "Університет".