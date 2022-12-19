"Не дамо вкрасти свято": в Києві запалили вогні на головній ялинці країни (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
"Ялинку незламності" прикрасили синіми і жовтими кульками.
У Києві на Софіївській площі у день святого Миколая 19 грудня засвітили вогні на головній ялинці країни. Новорічна красуня штучна і не така велика, як завжди – 12 метрів замість 31-го, як минулого року.
Цьогорічну ялинку назвали "Ялинкою незламності" і прикрасили тисячами куль синього та жовтого кольорів, білими голубами та верхівкою у вигляді герба України.
Гірлянди використали енергозберігаючі, що світитимуться від генератора. Крім того, біля новорічного дерева встановили точки для підзарядки телефонів та інших гаджетів.
На Софійську площу завітав і мер Києва Віталій Кличко. Він розповів, що святкове дерево назвали "Ялинкою незламності" і встановили за кошти спонсорів.
"Багато було дискусій — чи потрібно встановлювати ялинку. Спираючись на те, що росіяни хочуть вкрасти в нас нормальне життя і хочуть вкрасти в наших дітей велике свято Святого Миколая, Новий рік, Різдво. Ми не дамо вкрасти свято і тому символічно встановили ялинку.
Вона не така, як в тому році. Цього року немає багато іграшок, освітлення, атракціонів", – додав мер міста.
Фото і відео: Ян Доброносов
Нагадаємо, 19 грудня засвітили вогні і на головній ялинці Харкова. Цього року новорічну красуню встановили у метро на станції "Університет".